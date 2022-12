Sistema de saúde português ambiciona ser mais sustentável e resiliente

“Estas são recomendações fortemente consensuais”, garante Aida Isabel Tavares, professora auxiliar do Instituto Superior de Economia e Gestão

“Nós temos que duplicar a riqueza nacional porque a saúde atinge mais os mais pobres”, defende Álvaro Beleza, presidente da SEDES e diretor do Serviço de Imuno-hemoterapia do Centro Hospitalar Lisboa Norte

“Não há boa gestão sem haver autonomia das instituições”, lembra António Araújo, diretor do Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar Universitário do Porto

“A visão da saúde está finalmente a sair do Ministério da Saúde”, acredita Maria do Céu Machado, presidente da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa

“A primeira das prioridades é a questão dos recursos humanos porque não se pode fazer saúde sem pessoas”, sublinha Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde

“Aquilo que me parece mais importante é uma boa articulação entre os vários níveis de cuidados”, diz Maria Rosário Zincke, presidente da Plataforma Saúde em Diálogo

“Achamos que os decisores, a vários níveis, terão interesse em olhar as recomendações, refletir e tomar decisões que sejam da sua área de competência”, considera para Mónica Oliveira, professora catedrática do Instituto Superior Técnico

“Se tivesse que destacar uma recomendação iria para o enfoque que é dado às lacunas no acesso à informação”, refere Sérgio Alves, presidente da AstraZeneca Portugal.