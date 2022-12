Pedro Soares dos Santos e Greenvolt vencem prémios Expresso Economia

Pedro Soares dos Santos, CEO da Jerónimo Martins, e a Greenvolt, a empresa de energias renováveis da Altri, foram eleitos, respectivamente, Empresário do Ano e Conquista Empresarial do Ano pelos Prémios Expresso Economia | Caixa Geral de Depósitos (CGD).

“Aceito receber este prémio em nome de um grupo que emprega mais 125 mil pessoas em três países”, disse Pedro Soares dos Santos, destacando a importânia dos trabalhadores e da equipa para a atribuição deste prémio. “Sou apenas a face vísivel da empresa”, acrescentou na cerimónia que decorreu esta segunda-feira à noite na Culturgest, em Lisboa.

“Tive a sorte de ter dois apoios muito grandes: as pessoas que trabalham comigo e os acionistas, muito pragmáticos e com uma inteligência grande”, disse, por sua vez. o CEO da Greenvolt, João Manso Neto, salientando que, apesar de apreciarem o reconhecimento “a vitória faz-se todos dos dias, em execução”.

Além destes dois prémios foram entregues um total de 24 distinções a empresas que se destacaram, nos últimos três anos, em seis categorias diferentes: crescimento do volume de negócios, crescimento das exportações; crescimento do emprego; subida do escalão de facturação; longevidade (crescimento consecutivo do volume de negócios nos últimos dez anos); e ainda o prémio país (o que mais contribuiu para o crescimento da economia e as empresas que mais contribuíram para isso).

O Prémio Expresso Economia | Caixa Geral de Depósitos vai na já na quinta edição e é uma iniciativa do Expresso, CGD, Informa DB e Deloitte. A escolha dos prémios Empresário do Ano e Conquista Empresarial do Ano é da responsabilidade da redação do Expresso e os restantes da Informa DB e da Deloitte, que elaboram a lista das 1000 maiores empresas em Portugal.

Aqui ficam todos os vencedores:

Empresário do Ano

Pedro Soares dos Santos, CEO da Jerónimo Martins

Conquista Empresarial do Ano

Greenvolt

ana brigida

Prémios Expresso Economia | Caixa Geral de Depósitos

Crescimento do negócio

Escalão

até €50 milhões - FCM Construções

entre €50 milhões e €100 milhões - Omatapalo Engenharia e Construção

mais de €100 milhões - Reagro

Crescimento das exportações

Escalão

até €50 milhões - CTR

entre €50 milhões e €100 milhões - Talkdesk Portugal

mais de €100 milhões - Purem Tondela

Crescimento do emprego

Teleperformance

Subida de escalão

de até €50 milhões para entre €50 milhões e €100 milhões - RVO

de entre €50 milhões e €100 milhões para mais de €100 milhões - Safe Life

Prémio País

Alemanha

Empresas que contribuíram para a escolha do país:

Continental Mabor

Safe-Life

Volkswagen Autoeuropa

Prémio Longevidade

Teleperformance Portugal

Beyond Motors Car

TJA

Casa Santos Lima

Securitas Direct

Critical Software

Fromageries Bel Portugal

Damião de Medeiros

Interlimpe

Anicolor Alumínios

Vinhos Aveleda