“É feio dizer que é necessário cobrar um imposto para combater a fome”

Além de polémico, o novo imposto sobre os lucros inesperados das empresas de energia e de retalho alimentar é também um foco de incertezas. Porque pode ser inconstitucional, porque as empresas podem não pagar e arrastar o caso nos tribunais, porque a receita desse imposto pode não chegar à economia real ou porque pode pressionar ainda mais os fornecedores das empresas que vão pagar aa taxas. Para tentar responder a tudo isto juntaram-se Mafalda Ferreira, António Rocha Mendes e André Salgado de Matos, sócios da CS’Associados; Miguel Cabrita e Duarte Pacheco, deputados do PS e PSD, respectivamente; Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca; Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP); Pedro Ginjeira, secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal; Paulo Carmona, presidente do Fórum de Administradores de Empresas; Pedro Mota Soares, vice-Presidente do Conselho Geral da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e ainda o economista Ricardo Reis. Estas foram as principais conclusões.

1. Existem ou não lucros inesperados?

A primeira dúvida sobre a aplicação deste novo imposto começa logo naquilo que vai taxar: os lucros extraordinários ou excessivos ou inesperados. São vários os nomes. De acordo com o governo, eles equivalem aos lucros que as empresas de energia e de retalho alimentar estão a ter neste momento por via de um forte aumento da inflação criada com a guerra na Ucrânia. Mas para deputado do PSD, Duarte Pacheco, é difícil precisar se os lucros que as empresa estão a ter vêm da estratégia de negócio ou se do aumento dos preços ou ainda se vêm das actividades em Portugal ou de fora do país.

O regulamento aprovado pelo Governo estabelece que a base de comparação para cobrar esta nova taxa são a média dos lucros dos últimos quatro anos (2018, 2019, 2020, 2021) que incluem dois anos de pandemia em que o consumo baixou e os custos de produção e da própria atividade subiram, lembra Pedro Mota Soares. Ou seja, qualquer lucro que haja este ano será superior, mas não inesperado ou especulativo, repara Paulo Carmona.

Mafalda Ferreira alerta ainda que “se a média dos lucros dos quatro anos for negativa, tudo é lucro extra, logo é taxável, logo esta medida vai mais além do que devia”.

E Ricardo Reis repara que os lucros extraordinários “já são taxados pelo IRC, que já é bastante elevado” e que "flutuações dos preços das commodities não são assim tão extraordinários. Há sempre eventos que fazem os preços disparar e isso faz parte do risco do negócio.

2. O que vai acontecer às receitas deste imposto?