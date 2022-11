O que é preciso para alcançar uma liderança responsável?

“Eu acho que os líderes, hoje em dia, têm em cima de si um grau de exigência e de expectativas muito superiores ao passado”, refere Filipe Santos, diretor da Católica-Lisbon

“As gerações novas trazem criatividade e uma nova maneira de olhar para as coisas, mas as gerações anteriores trazem sabedoria”, defende Francisca Saldanha, professora da Católica-Lisbon e investigadora principal do estudo

“Um líder não pode olhar apenas para o interior da sua empresa, tem que olhar para os stakeholders externos para perceber de que forma é que as empresas criam e distribuem valor de uma forma justa”, diz João Pedro Tavares, Presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores

“Este mundo novo exige preocupações sobre o planeta e sobre as pessoas que as lideranças não podem evitar", explica Nuno Moreira da Cruz, diretor do Center for Responsible Business & Leadership da Católica-Lisboa

“Nós, novas gerações, esperamos líderes responsáveis que passem confiança, motivação e comunicação”, esclarece Rita Sousa Almeida, presidente da Católica-Lisbon Students Union