As razões pelas quais não devemos baixar a guarda frente ao vírus sincicial respiratório (RSV)

“Este é um vírus muito presente, responsável por muitas das infeções que vão acontecer neste Inverno”, sublinha Francisco Rocha Gonçalves, head of market access, public affairs & trade da Sanofi Portugal

“Eu acredito que temos uma ‘arma’ nova e inovadora que vai ter um impacto importante”, defende Gustavo Januário, pediatra no Hospital Pediátrico de Coimbra

“É preciso lembrar que este vírus atinge sobretudo os bebés e que 90% destas crianças até aos dois anos vão ser afetadas pelo RSV”, alerta Helena Freitas, diretora geral da Sanofi Portugal

“Neste momento, temos bebés e crianças que não contactaram com vírus e com outros microrganismos durante muito tempo e, portanto, o seu sistema imune não está tão preparado”, esclarece Hugo Rodrigues, pediatra e autor da página “Pediatria para todos”

“O RSV representa um sofrimento grande para as famílias e faz com que haja muitas hospitalizações de crianças, mesmo que a maioria delas tenha nascido saudável”, diz Ignacio Saez, general manager Ibéria da Sanofi Vaccines

“O RSV é o principal vírus de bronquiolites em idade pediátrica”, lembra Manuel Magalhães, pediatra na Unidade de Pneumologia Pediátrica e Unidade de Neonatologia do Centro Materno Infantil do Norte

“Nós sabemos que há uma circulação do vírus com uma atividade muito superior à que seria esperada para esta altura: as urgências estão com mais pessoas, mais crianças e mais tempo de espera”, conta Marta Valente, presidente da Comissão Técnica de Vacinação

“É muito importante que os pais estejam informados e que saibam como devem prevenir as infeções respiratórias, assim como nas creches deve haver um aumento de literacia”, aconselha Paula Guerra, co-fundadora da XXS – Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro

“A bronquiolite é responsável por cerca de 5 mil internamentos anuais no SNS”, refere Teresa Bandeira, coordenadora da Unidade de Pneumologia Pediátrica, do Hospital de Santa Maria

“Temos muita esperança numa possibilidade de prevenção que se possa generalizar e se possa administrar a todas as crianças", explica Teresa Tomé, pediatra no Hospital Lusíadas de Lisboa