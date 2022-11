De que são feitos os líderes em Portugal

De que matéria são feitos os bons líderes? Onde e o que estudaram para chegarem ao topo? Esta semana, o Expresso junta-se à Católica Lisbon School of Business & Economics para discutir o futuro das gerações que estão no ensino superior. Com diferentes oradores convidados, será revelado também o “Estudo Liderança Responsável: Em que consiste e que caminho para Portugal?”, inserido também nas comemorações dos 50 anos da universidade.

A nova visão da sociedade - nomeadamente das novas gerações, sobre sustentabilidade e responsabilidade social e as consequentes e crescentes exigências - tem obrigado as empresas a procurarem novas estratégias para os negócios. Este é um dos pontos de partida para a conferência que terá lugar esta quinta-feira, e será transmitido na página de Facebook do Expresso.

Segundo o documento, que serve de ponto prévio à discussão, “aquelas cujo foco principal continuem a ser resultados financeiros e não as necessidades dos vários stakeholders e o impacto da sua atividade vão perder quota de mercado e vantagem competitiva”. Os resultados obtidos através dos questionários e entrevistas, indicam que o "caminho a seguir para ser uma empresa de sucesso passa por ir para além do estabelecido por lei, e de tomar iniciativa no sentido de procurar soluções cada vez mais responsáveis e mais éticas”.

"Líderes responsáveis devem possuir as seguintes competências: relações com os stakeholders, ética e valores, autoconhecimento, compreensão de sistemas, mudança e inovação", pode ler-se no estudo da Católica Business School

Nos questionários abordaram-se as cinco principais características de uma liderança responsável:a ética, a honestidade, autenticidade, ser fonte de inspiração, e a humildade. “Este estudo sugere ainda a existência de uma possível lacuna entre aquele que é o entendimento do fenómeno da liderança responsável na prática (as características acima mencionadas) e em contexto académico nomeadamente no que diz respeito à competência relacional com os stakeholders.”

29%

é a percentagem, segundo o estudo, de trabalhadores que se encontram nas suas empresas entre 10 e 20 anos

O questionário coloca ainda em evidência as características identificadas pela amostra portuguesa e americana, que apresentam muitas semelhanças. “A única diferença evidente prende-se com a amostra portuguesa apontar a humildade do líder como mais importante, enquanto os americanos dão mais ênfase ao empoderamento dos subordinados”

Liderança Responsável para um Portugal com Futuro

O que é?

A Católica-Lisbon e o Jornal Expresso juntam-se para debater a “Liderança Responsável para um Portugal com Futuro. Neste evento será apresentado o estudo “Liderança Responsável: em que consiste e que caminho para Portugal?”, da responsabilidade do Center for Responsible Business & Leadership da Católica Lisbon School of Business & Economics.

Quando, onde e a que horas?

24 de novembro, na Universidade Católica em Lisboa, às 11h.

Quem são os oradores?

Filipe Santos, reitor da Católica-Lisbon

Nuno Moreira da Cruz, diretor do Center for Responsible Business & Leadership da Católica-Lisboa

Francisca Saldanha, professora da Católica-Lisbon e investigadora principal do estudo

Isabel Ucha, Presidente do Conselho de Administração da Euronext Lisbon

João Pedro Tavares, Presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores

Ricardo Pires, CEO da SEMAPA

Rita Sousa Almeida, presidente da Católica-Lisbon Students Union

Porque é que este tema é importante?

Este estudo pretende identificar as características diferenciadoras da liderança responsável, em si mesma e comparativamente a outros estilos de liderança. Além disso, procura entender a perceção do público português relativamente a esta temática.

Onde posso ver?

No Facebook do Expresso.