Das plantas aos animais, as espécies exóticas invasoras são uma ameaça à biodiversidade

São mais de três centenas de espécies invasoras que compõem a lista oficial em Portugal, em que se incluem plantas e animais. O nome é autoexplicativo: trata-se de espécies que, fazendo parte da natureza, não pertencem aos ecossistemas das regiões portuguesas. “As espécies exóticas invasoras são a quinta principal causa de perda de biodiversidade a nível global”, contextualiza a especialista em biologia Elizabete Marchante, que acrescenta que “em Portugal são também uma ameaça considerável”.

Pelo seu potencial danoso aos ecossistemas, mas também “a nível económico e até de saúde pública”, é importante que estes fenómenos sejam controlados e combatidos com planos de ação nacionais, regionais e locais. Em território nacional, as mimosas, os jacinto-de-água ou a sanguinária do Japão são alguns exemplos de plantas que não pertencem à biodiversidade do território. No caso dos animais, a conhecida vespa asiática, o lagostim vermelho do Louisiana ou a amêijoa asiática representam algumas das espécies que importa combater para evitar desequilíbrios na natureza.

“As espécies invasoras promovem impactes muito significativos nos serviços dos ecossistemas, a nível económico e até de saúde pública nalguns casos”, aponta Elizabete Marchante

Apesar de já existir “legislação dedicada” a esta questão, a investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra diz que é preciso “implementá-la e aplicá-la de forma eficaz”, o que nem sempre acontece. Considera essencial apostar na prevenção da entrada de novas espécies invasoras e evitar a disseminação daquelas que já se encontram nos ecossistemas, mas também implementar mecanismos que permitam “ter uma resposta rápida [das autoridades] nestes casos”. Para isso será importante “estabelecer prioridades”, mas sobretudo garantir “um muito maior investimento no controlo das espécies já estabelecidas” e envolver “organismos locais, regionais e nacionais” nesta missão de proteção da biodiversidade. Elizabete Marchante, que tem dedicado a carreira ao tema, vê como “uma oportunidade” os diferentes planos de ação que começam a ser construídos para várias das espécies que integram a Lista Nacional de Espécies Invasoras”.

Este será o ponto central da terceira reunião de trabalho organizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), na próxima quarta-feira, 23, e para a qual convocou cerca de duas dezenas de especialistas em ambiente e representantes de organizações não governamentais. Ao longo do dia, na Fundação Mata do Bussaco, em plena Serra do Buçaco (a ortografia correta), os peritos vão debater formas de “Vigiar e Controlar Espécies Exóticas Invasoras” e sugerir estratégias a adotar.

A iniciativa faz parte do projeto Missão Natureza 22, que até março andará pelo país num esforço de discussão participativa para definir soluções para os sete objetivos de proteção da biodiversidade nacional. No final, o ICNF irá condensar as propostas que deverão ser adotadas como estratégia nacional.

300

São mais de três centenas as espécies invasoras identificadas no levantamento nacional e que devem ser combatidas para preservar a biodiversidade do território

Missão Natureza 22

O que é

O projeto Missão Natureza 22 é uma iniciativa do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) que pretende promover um debate aberto e participado pelos diferentes agentes ligados ao sector sobre a proteção e divulgação da biodiversidade. Com início em maio, a instituição pública organiza, até março de 2023, sete sessões temáticas dedicadas à definição de estratégias que serão, no final do processo, transportadas para uma estratégia nacional a adotar pelo Ministério do Ambiente. Esta quarta-feira, a reunião com especialistas da área do ambiente será sobre “Vigiar e Controlar Espécies Exóticas Invasoras”. Ao longo do dia, serão realizadas dinâmicas de grupo e, no final, apresentadas as principais sugestões dos peritos.

Quando, onde e a que horas?

O evento decorre na Fundação Mata do Bussaco, na Mealhada, no próximo dia 23 de novembro, a partir das 14h30.

Quem são os oradores em destaque?

Guilherme Duarte, presidente do Conselho Diretivo da Fundação Mata do Bussaco e presidente da Câmara Municipal da Mealhada;

João Paulo Catarino, secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas;

Elizabete Marchante, especialista em espécies exóticas invasoras;

Hélia Marchante, especialista em espécies exóticas invasoras;

Lia Vasconcelos, FCT NOVA;

Nuno Banza, presidente do Conselho Diretivo do ICNF.

Porque é que este evento é importante?

De acordo com o relatório de 2019 do IPBES, um órgão intergovernamental que tem como objetivo melhorar a proteção da biodiversidade, as espécies exóticas invasoras são a quinta principal causa de perda da biodiversidade em todo o mundo. O documento, que resulta da participação de 145 cientistas de 51 países, diz ainda que os objetivos de conservação e sustentabilidade não podem ser atingidos se não forem tomadas novas ações de proteção. A prevenção da disseminação destas espécies, que podem ser plantas ou animais, é uma das peças essenciais. Apesar de existirem planos de ação previstos na legislação, a sua aplicação no território nem sempre acontece ou é eficaz. Para responder a este desafio, um conjunto de peritos em ambiente junta-se esta quarta-feira para pensar e definir estratégias que permitam a Portugal avançar nesta matéria e proteger a sua biodiversidade.