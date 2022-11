"A tecnologia tem que tomar uma ação maior dentro das infraestruturas"

O perigo digital paira cada vez mais sobre o tecido económico e no ambiente geopolítico, com impacto visível no quotidiano e na gestão empresarial e governativa. Num ambiente de grande instabilidade, a cibersegurança é um fator-chave e cabe às instituições preparam-se para enfrentar as ameaças crescentes e não colocar em risco o seu negócio.

Mas a responsabilidade não se fica apenas pelos organismos privados e públicos. Os especialistas que se reuniram para mais um debate do Conselho de Segurança - projeto que para o tópico da cibersegurança junta o Expresso à Altice - garantem que tem que haver uma aposta forte na consciencialização dos utilizadores para que os seus dados pessoais não sejam comprometidos, e para que se mantenham sempre atualizados perante os novos desafios.

Um panorama desafiante que esteve em discussão num evento moderado por Martim Guimarães Silva, diretor adjunto do Expresso, e que contou com a participação de José Alegria, chief information security officer da Altice Portugal; Pedro Batista, diretor regional das Comunicações e Transição Digital do Governo Regional dos Açores; Miguel Rodrigues, diretor de Sistemas de Informação da Asseco; Rui Duro, country manager da Checkpoint; Paulo Pinto, business development manager (Cloud & OT) da Fortinet; Paulo Vieira, country manager da Palo Alto; e Mário Casas, regional sales manager da Zscaler.

Conheça as principais conclusões do debate.

Risco acrescido

Os ciberataques aumentarem de número e escala nos últimos dois anos.

Pandemia, aumento do teletrabalho, guerra na Ucrânia e maior integração dos sistemas digitais estão entre os principais fatores.

“Governança, prevenção, proteção, deteção e resposta, e recuperabilidade” são os principais pontos de análise para as empresas e insituições públicas, refere José Alegria.

Falta de recursos humanos

Há poucas pessoas formadas e com experiência no ramo para as necessidades da cibersegurança, garantem os intervenientes.

Aponta Paulo Vieira que “há um défice de pessoas a trabalhar na área, andamos a reciclar recursos humanos”.

É necessário apostar mais na formação de recursos humanos que percebam a dimensão do problema e saibam tomar medidas eficazes de proteção.

Consciencialização

"Desconhecimento e falta de informação" estão entre os principais aliados do cibercrime, sintetiza Rui Duro.

Os responsáveis empresariais e públicos acreditam que é necessário consciencializar de forma mais clara os utilizadores digitais para que estes percebam os cuidados que podem tomar.

“Deve ser um dos assuntos principais nas empresas e na sociedade”, lembra Mario Casas.

Investimento