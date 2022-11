Vírus sincicial respiratório motiva (mais) preocupações para o inverno

O vírus sincicial respiratório (RSV) é um agente patogénico que é facilmente transmitido e pode causar doença respiratória em qualquer idade, mas que afeta sobretudo as crianças até aos dois anos. Apesar ser muito comum, o RSV ainda é pouco conhecido, mas os médicos procuram cada vez mais chamar a atenção dos responsáveis médicos dos pais para o efeito da infeção, até porque parece evidente, segundos os especialistas, que o próximo inverno conhecer um crescimento acentuado da circulação do vírus.

"Estamos perante um cenário mais difícil para este inverno", garante Manuel Magalhães, do Centro Materno Infantil do Norte. A pandemia da covid-19 é um dos principais responsáveis de perigo, uma vez que ao colocar as crianças em casa fez com que o seu sistema imunitário não tenha desenvolvido respostas que seriam naturais e, ao mesmo tempo, impediu a circulação normal do vírus. “Estamos agora a assistir a um pico enorme”, e a uma “alteração na resposta imunológica das crianças”.

O médico pediatra é um dos convidados da RSV Summit, evento da Sanofi a que o Expresso se associa, e que tem como objetivo debater o vírus sincicial respiratório, o seu impacto em Portugal, e as novas estratégias de prevenção que começam a surgir, e que podem inclusivamente passar por uma futura vacina que ajude a travar esta infeção. Haverá também oportunidade para a apresentação dos resultados do RSV ThinkTank, da Rede de Vigilância Epidemiológica.

“Uma vez que medidas mais extremas como confinamentos não se podem manter para sempre, a circulação dos vírus continua”, resume Teresa Bandeira

O RSV é uma das principais causas de infeção respiratória aguda do trato inferior (IRA) em crianças pequenas, o que implica com custos consideráveis para os sistemas de saúde. Se é certo que a maioria dos casos de infeção por RSV causa apenas doença ligeira, com sintomas semelhantes aos de uma constipação, é também um dos grandes responsáveis pela bronquiolite, infeção pulmonar comum em crianças pequenas e que é responsável por muitos internamentos. Para Teresa Bandeira, coordenadora da Unidade de Pneumologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria, Coordenadora da Unidade de Pneumologia Pediátrica, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, “uma vez que [o RSV] ocorre por surtos contribui periodicamente para uma sobrecarga do sistema dado que este não tem elasticidade adaptativa que permita atenuar as sobrecargas súbitas, e transitórias”.

90%

(aproximadamente) das crianças são infetadas com RSV até aos dois anos de idade

RSV Summit

O Expresso associa-se à Sanofi para desmistificar e promover a literacia sobre o Vírus Sincicial Respiratório (RSV), um vírus muito comum mas ainda pouco conhecido, e que pode causar doença respiratória grave principalmente nas crianças.

Porque o vírus sincicial respiratório é um vírus comum que é facilmente transmitido e pode causar doença respiratória em qualquer idade, mas que pode evoluir com particular gravidade nas crianças, sobretudo com menos de dois anos. Podemos estar também na iminência de um surto maior que o habitual, por causa da situação excecional provocada pela pandemia da covid-19.

