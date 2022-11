Transformação digital: quais são os principais desafios do Estado?

“O maior desafio de transformação digital no Estado, neste momento, é conseguir fazer uma modernização de fluxos e processos centrados nas necessidades do cidadão”, sublinha Filomena Rosa, presidente do concelho diretivo do Instituto do Registo e do Notariado

“O maior desafio é que nós - várias entidades da administração pública - nos consigamos organizar e coordenar para prestar melhores serviços públicos, pensados a partir do cidadão e das empresas”, acredita João Dias, presidente da Agência para a Modernização Administrativa

“Temos feito uma grande transformação digital ao nível da simplificação dos nossos processos e a nossa esperança é que isso seja muito visível para os nossos utilizadores em 2023”, diz Joana Mendonça, presidente da Agência Nacional de Inovação

“No âmbito da saúde estamos empenhados na concretização de um programa que representa 300 milhões de euros para este caminho de transição digital”, explica Luís Goes Pinheiro, presidente da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

“Queremos trabalhar a transparência e partilha de dados para podermos ser devidamente escrutinados”, refere Patrícia Borges, vogal da Agência para o Desenvolvimento e Coesão

“Queremos uma administração pública que seja simples, ágil, fácil de compreender, que comunique de forma eficaz com os cidadãos e as empresas”, defende Paula Salgado, do Instituto de Informática do Ministério do Trabalho, da Segurança Social e da Solidariedade