Dois projetos portugueses de biomedicina vão receber prémio de €60 mil

Bruno Silva Santos, Maria do Carmo Fonseca, Maria Manuel Mota, Miguel Prudêncio ou João Lobo Antunes são apenas alguns dos nomes que venceram, nos últimos 66 anos, os Prémios Pfizer. Este ano, a iniciativa que junta a farmacêutica e a Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa (SCML) volta a premiar a investigação biomédica com um prémio de €60 mil que será atribuído a dois projetos nacionais. Cerimónia acontece esta quarta-feira, 16, em Lisboa.

Apesar do peso dos incentivos à produção de conhecimento científico ter vindo a aumentar ao longo das décadas, Portugal continua atrás da média europeia. A nível nacional, em 2021 o financiamento de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) representou 1,64% do produto interno bruto (PIB), enquanto entre os 27 Estados-membros a média era de 2,3% em 2020. Porém, apenas uma pequena parte destes fundos tem origem pública.

Elvira Fortunato, reconhecida pelo trabalho desenvolvido na ciência e hoje ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, aludiu, nos últimos meses, à necessidade de reduzir a carga burocrática associada aos concursos promovidos pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, a entidade responsável pela coordenação dos apoios. Em conjunto, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o Portugal 2030 são instrumentos que dão ao país a possibilidade de recorrer a financiamento para I&D como nunca. A também vencedora do Prémio Pessoa 2020 avisava, em junho, durante uma intervenção pública no Hospital de São João, que “não há desculpa hoje em dia relativamente a não ter dinheiro” para investir na ciência e na resolução de “muitos dos problemas” que Portugal enfrenta.

Será sobre alguns desses desafios, mas também oportunidades, que o professor e investigador Nuno Sousa, da Universidade do Minho, irá refletir durante a cerimónia de entrega dos prémios. “O Futuro da Investigação e da Saúde em Portugal” será o tema da intervenção do especialista na próxima quarta-feira.

Há mais de seis décadas que a área da investigação biomédica em Portugal vem sendo apoiada e reconhecida pelo contributo na produção de conhecimento científico. Desde a sua criação, em 1956, os Prémios Pfizer já distinguiram cerca de 700 investigadores e mais de duas centenas de projetos.

Em 2021, foram atribuídos €60 mil euros a três equipas lideradas por João Barata (Instituto de Medicina Molecular) e Leonor Saúde (Instituto de Medicina Molecular) na área da investigação básica, e Salomé Pinho (Instituto de Investigação e Inovação em Saúde – i3S) em investigação clínica.

55.000

é o número aproximado de investigadores científicos em atividade em Portugal, de acordo com dados da Fundação para a Ciência e Tecnologia

Prémios Pfizer 2022

O que é

A iniciativa que junta a Pfizer e a Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa conta 66 edições a premiar o que de melhor se faz em Portugal ao nível da investigação básica e da investigação clínica. Os Prémios Pfizer, a que o Expresso se associa, são os mais antigos da área da biomedicina no país e já distinguiram cerca de 700 investigadores e mais de duas centenas de projetos.

Quando, onde e a que horas?

Na próxima quarta-feira, dia 16, a partir das 18h, no Teatro Thalia, em Lisboa. O evento terá transmissão via streaming no Facebook do Expresso.

Quem são os oradores em destaque?

Paulo Teixeira, diretor-geral da Pfizer Portugal;

Maria do Céu Machado, presidente da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa;

Nuno Sousa, professor da Universidade do Minho;

Elvira Fortunato, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Porque é que este tema é central?

Cada vez mais, as ameaças à saúde pública serão um desafio que as sociedades atuais terão de enfrentar nos próximos anos. O investimento em investigação e desenvolvimento na área das ciências da vida ganha, por isso, importância crescente para prevenir consequências mais sérias. Quase três anos após o início da pandemia de covid-19, Portugal investe pouco mais de €3.500 milhões em atividades de I&D, um valor que, embora em tendência crescente nos últimos anos, continua atrás da média europeia. Os desafios e as oportunidades na área da investigação em saúde serão tema central na cerimónia dos Prémios Pfizer.

Como posso ver?

Simples, clicando AQUI