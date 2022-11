O que é o metaverso?

“Eu prefiro pensar no metaverso como um conjunto de tecnologias - que combinadas - nos podem fazer alterar a forma de estar, de nos relacionarmos enquanto sociedade e, enquanto empresas, de servirmos os nossos clientes”, diz Madalena Talone, administradora executiva da CGD

“Para mim o metaverso é o futuro da internet e ela vai ser mais imersiva, mais interativa e vai-nos permitir uma experiência mais rica”, refere Manuel Eanes, administrador executivo da NOS

“Num mundo imersivo, quando nos reunimos com alguém virtualmente, a experiência é muito mais parecida à que temos no mundo real do que quando usamos simplesmente um ecrã”, explica Jorge Gutierrez, Managing Director da Accenture Song

“Na área do clima, onde eu vejo o metaverso a ajudar muito, é na criação de mais empatia por parte dos humanos”, sublinha Patrícia Silva, Venture partner da Satgana

“Quando falamos de Web3 estamos a falar da internet dos espaços”, lembra Yves Bernaert, líder da área de Technology da Accenture na Europa

“Por um lado, o metaverso traz um ambiente que permite novas formas de interagir com os clientes e, por outro lado, traz oportunidades a nível da forma como colaboramos dentro das empresas”, diz Carlos Braziel David, COO do Universo Sonae

“O metaverso vai ser uma reinvenção da internet, que vai mudar radicalmente a forma como vivemos e trabalhamos”, acredita José Gonçalves, presidente Accenture Portugal

“Há muitas definições de metaverso, mas eu diria que provavelmente é a nova geração da internet onde veremos uma fusão entre o mundo real e o digital”, resume Marc Carrel-Billiard, responsável Global de Technology Innovation da Accenture

“O metaverso é uma espécie de magia à qual estamos a chegar, os acessórios tecnológicos estão cada vez melhores, mas ainda há alguma resistência por parte dos consumidores”, diz David Rowan, Editor-in-chief da WIRED