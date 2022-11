A cibersegurança na era de todos os perigos

O mundo está interligado como nunca por intermédio da digitalização de todas as facetas do nosso quotidiano, do trabalho ao lazer. Por isso, numa fase de grande instabilidade global, e em que os fatores geopolíticos e económicos são propícios à insatisfação, é natural que este clima se manifeste na cibersegurança.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, por exemplo, criou condições propícias às redes de cibercrime organizado para lançarem ataques dirigidos e de maior impacto, em termos do seu nível de disrupção e valores de resgate exigidos. A segurança tecnológica e a privacidade são, por isso, cada vez mais, componentes relevantes para os cidadãos, empresas e estado.

42%

foi quanto aumentaram os ataques cibernéticos no primeiro semestre de 2022, segundo o relatório semestral da Check Point Software com as mais recentes tendências de ciberataques a nível mundial

Leia a ficha em baixo para saber tudo sobre o evento.

“O atual contexto geopolítico, ao qual acresce a circunstância de estarmos em recuperação de uma pandemia mundial, que contribuiu significativamente para uma aceleração da digitalização das sociedades, sem que o seu nível de literacia digital tenha crescido na mesma proporção, tem um impacto direto e factual no aumento das ameaças com origem no ciberespaço, quer no que concerne à sua frequência, quer à sua complexidade”, explica o diretor regional das Comunicações e Transição Digital do Governo Regional dos Açores, Pedro Batista, que será um dos intervenientes no debate do Conselho de Segurança dedicado à segurança tecnológica.

Na terceira reunião do projeto que, para este tópico, junta o Expresso à Altice, vão estar em discussões várias temáticas ligadas à cibersegurança para que se perceba os riscos que enfrentamos e como podemos estar preparados para lidar com uma ameaça cada vez mais presente.

"As nossas empresas estão melhores do que estavam há algum tempo, mas ainda necessitam de investimento nesta área", acredita Pedro Batista

Conselho de Segurança: Segurança Tecnológica

O que é?

Em 2022, o Expresso - em conjunto com Continente, Galp, Altice, Allianz, MGLTS e ACIN - lançou um projeto para avaliar a nossa segurança tecnológica, militar, jurídica, na saúde, no Estado, e nas empresas. Ao longo de seis meses queremos construir um Conselho de Segurança, lançando debates, promovendo temas, reunindo stakeholders e influenciando políticas públicas.

Quando, onde e a que horas?

Quarta-feira, 16 de novembro, no edifício da Impresa, às 9h30.

Quem são os oradores?

José Alegria, Chief Information Security Office, Altice Portugal

Pedro Batista, Diretor Regional das Comunicações e Transição Digital, Governo Regional dos Açores

Miguel Rodrigues, Diretor de Sistemas de Informação, Asseco

Diogo Filipe Lopes, IT Manager, Jerónimo Martins

Rui Duro, Country Manager, Checkpoint

Paulo Pinto, Business Development Manager Cloud & OT, Fortinet

Paulo Vieira, Country Manager, Palo Alto

Mário Casas, Regional Sales Manager, Zscaler

Porque é que este tema é importante?

Porque no contexto da crescente digitalização de todas as interações entre as sociedades modernas, nas suas mais diversas facetas, a cibersegurança e privacidade tornam-se componentes cada vez mais relevantes e vitais no dia a dia dos cidadãos, das empresas e do próprio estado.

Como posso assistir?

No Facebook do Expresso.