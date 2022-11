Mulheres vivem mais do que os homens mas têm menos saúde física e mental

A esperança média de vida, em Portugal e no mundo, é superior nas mulheres e inferior nos homens. Mas será que a saúde e o bem-estar das mulheres acompanham esta tendência de aumento da longevidade? Segundo um estudo levado a cabo pela Médis, que contou com a coordenação da Return On Ideas, a resposta é clara e fundamentada: as mulheres, apesar de viverem mais tempo, têm menos saúde.

Depois dos dados recolhidos pelo Projeto Saúdes , intitulado “A saúde dos portugueses, um BI em nome próprio”, realizado em 2021, concluiu-se que as mulheres portuguesas têm maior prevalência de doença e maior pressão emocional, mesmo que estas sejam - aparentemente e comparativamente ao homens - mais vigilantes e mais preocupadas em cuidar da sua condição de saúde. Foi perante esta evidência que nasceu a investigação “Saúde e bem-estar das mulheres, um potencial a alcançar”, com o objetivo de oferecer uma visão sobre a saúde das mulheres ao longo do seu ciclo de vida.







“Este é um estudo inovador porque abre pistas sobre várias situações da saúde da mulher, em Portugal, com uma amostra representativa da população em diversos grupos etários e em capítulos diferentes como a sexualidade, a reprodução ou a investigação científica”, explica Miguel Oliveira e Silva, professor e ginecologista-obstetra que fez o acompanhamento científico do estudo

Mas o que leva as mulheres a terem menos saúde? Será por visitarem mais o médico e, consequentemente, serem mais diagnosticadas? Não. Alguns especialistas sugerem que culturalmente é mais fácil para a mulher assumir o papel de doente porque a sociedade tem tendência a colocar as mulheres num lugar comum de fragilidade. Mas, o que se constatou no estudo, é que as mulheres portuguesas - mesmo estando a passar por um mal-estar evidente - habituam-se a esse desconforto, assimilando-o como algo normal.

76%

das mulheres inquiridas reconhece que houve momentos em que enfrentaram um mal-estar relacionado com alterações expressivas do seu corpo ou algum outro aspeto físico ou psicológico

Muita da dor e desconforto nas mulheres estão associados ao seu sistema reprodutivo. Menstruação, gravidez, maternidade e recuperação pós-parto, ou menopausa, são apenas alguns dos momentos mais sonantes pelos quais só a mulher passa e que fazem parte de uma ciclo considerado propício à instabilidade emocional.

As mulheres têm dificuldade em gerir o seu bem-estar emocional em diversos momentos da vida: 30% sente dificuldades emocionais durante a gravidez; 52% no pós-parto, e 37% durante a menopausa.

Ao nível do desconforto físico, quando se atravessa algum dos momentos acima referidos, também há inúmeros exemplos como este: durante a menstruação, 69% sente dores abdominais/cólicas e 49% sente dores de cabeça durante a menstruação. 42% toma analgésicos.

Outra questão que se alia ao facto das mulheres desvalorizarem os seus próprios sintomas é a forma como o próprio sistema de saúde as trata. Por exemplo, durante a gravidez, 33% das mulheres admite ter sentido em algum acto médico ou de enfermagem descuido ou agressividade que lhe pareceu desnecessária.

Genericamente, o que estudo mostra é que ainda há dissonâncias no acesso da mulher a aspetos essenciais do dia-a-dia, como a medicamentos e consultas.

“Há uma espécie de resignação ou aceitação por parte das mulheres relativamente a deficiências no acesso aos cuidados de saúde e nas práticas médicas, como se de uma fatalidade se tratasse encarada como se fosse normal acontecer nas mulheres, mas não nos homens”, sublinha Miguel Oliveira e Silva

Além da alteração do mindset cultural, para que as mulheres portuguesas tenham mais saúde, os especialistas acreditam que é preciso um aumento da literacia conjugada com um maior acesso aos cuidados. Há, também, um longo caminho a percorrer no sentido de deixar cair o testemunho histórico, sair do lugar onde tradicionalmente foram colocadas, para que se possa recuperar de todos os anos durante os quais as mulheres não participaram em ensaios clínicos - apenas por serem mulheres - ou se mantiveram fora da esfera da ciência.







Conheça as principais conclusões do debate: