As relações Portugal-América Latina podem ser um motor rumo à sustentabilidade

“O eixo transatlântico também encontra a sul do continente americano parceiros fiáveis e que querem trabalhar com Portugal”, sublinha Francisco André, secretario de Estado de Assuntos Exteriores e de Cooperação de Portugal

“Portugal e a América Latina têm como característica comum serem regiões com elevado potencial renovável e, portanto, regiões que podem assumir um papel de liderança neste processo de transição energética”, refere João Galamba, secretário de Estado da Energia

“Esta crise energética - que também pode ser alimentar - vem provar bem a necessidade da intensificação das relações entre as duas margens do Atlântico”, explica José João Guilherme, administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos

“A América Latina tem que investir muito mais no seu desenvolvimento sustentável e Portugal tem um know-how muito grande, portanto as nossas empresas têm que conhecer melhor as possibilidades de crédito para fazerem parte dos grandes projetos da América Latina nestas áreas", acredita Paulo Neves, presidente do Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas (IPDAL)

Tratamento de águas, turismo sustentável e energias renováveis são os três pilares que fazem com que Portugal e a América Latina possam trabalhar conjuntamente", defende Sergio Díaz-Granados, presidente executivo da CAF-Banco de Desarrollo de América Latina