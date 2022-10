O que une as duas margens do Atlântico na defesa da sustentabilidade?

“Estamos a dirigir-nos para uma catástrofe global”. Quem o diz, de forma muito direta, é o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o caso não será para menos. De acordo com um novo relatório das Nações Unidos, o mundo continua na trajetória de aumento da temperatura entre 2,4 e 2,6°C até ao final do século. O que significa isto? Caso nada se altere, estaremos muito longes de nos cingirmos ao limite de 1,5ºC definido pelos Acordos Climáticos de Paris, considerado essencial para evitar uma tragédia climática que trará mudanças irreversíveis.

É cada vez mais claro que os países precisam de discutir modelos de desenvolvimento sustentável e estratégias que permitam conciliar crescimento económico justo com medidas de proteção do meio ambiente. A equação não é de resolução fácil, mas já existem propostas e medidas em curso. E é alguns destes exemplos que se vão conhecer no evento “Trabalhando juntos para um desenvolvimento sustentável. As relações América Latina- Portugal”, organizado pelo CAF - Banco de Desarollo de America Latina, e do qual o Expresso é media partner.

800

milhões de pessoas serão afetadas nas zonas costeiras de todo o mundo se a temperatura subir 3ºC até 2060

A conferência realiza-se no Teatro Thalia, em Lisboa, e vai juntar figuras ao mais alto nível governamental e empresarial de ambas as margens do Atlântico para discutir o impacto do desenvolvimento sustentável em campos como o turismo, o saneamento, ou a transição energética.

“Trabalhando juntos para um desenvolvimento sustentável. As relações América Latina- Portugal”

O que é?

O CAF - Banco de Desarollo de America Latina, conta com o Expresso como media partner para uma conferência que procura perceber o que está a ser feito no espaço de interesse comum entre a América Latina e Portugal, e como podemos beneficiar de uma cooperação mais estreita no campo do desenvolvimento sustentável.

Quando, onde, e a que horas?

Sexta-feira, 4 de novembro, no Teatro Thalia, a partir das 9h15.

Quem são os oradores?

Paulo Neves, Presidente, Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas (IPDAL)

Sergio Díaz-Granados, Presidente Executivo, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina

Fernando Medina, Ministro das Finanças

Alicia Montalvo, Gerente, Acción Climática y Biodiversidad Positiva

Rita Marques, Secretária de Estado de Turismo, Comércio e Serviços

Carolina Mendonça, Coordenadora, Tourism Destination Sustainability Structure, Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Governo dos Açores

Katherine Llerena Cedeño, Presidente, Conselho de Governo das Galápagos, Equador

Jake Kheel, Vice-Presidente, Fundación Grupo PuntaCana, República Dominicana

Ángel Cárdenas, Gerente, Desarrollo Urbano y Economías Creativa, CAF

José Furtado, Presidente, Águas de Portugal

Malena Galmarini, Presidente, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)

João Galamba, Secretário de Estado da Energia

Antonio Silveira, Gerente de Infraestructura, CAF

Miguel Stilwell, Presidente, EDP

José João Guilherme, Administrador Executivo, Caixa Geral de Depósitos

Mónica Contreras, Presidente, Transportadora de Gas Internacional (TGI), Colombia

Diego Pardow Lorenzo, Ministro da Energia, Chile·

Luís Rebelo de Sousa, Administrador Executivo, AICEP

Francisco André, Secretario de Estado de Assuntos Exteriores e de Cooperação de Portugal

Christian Asinelli, Vice-Presidente Corporativo, Programación Estratégica, CAF

Porque é que este tema é importante?

Porque estamos perante uma crise ambiental com tendência a agravar-se e que, se nada for feito, terá consequências nefastas e irreversíveis para todo o mundo. Algo que se sentirá particularmente nas zonas costeiras, essenciais para Portugal e para a grande maioria dos países da América Latina, com impacto direto no modo de vida e de sobrevivência das populações. Numa altura em que os eventos climáticos extremos se tornam cada vez mais comuns, importa saber o que está a ser feito e o que está a ser feito ao mais alto nível para tentar reverter esta situação.