Contraceção: o planeamento familiar no século XXI

“Olhando para o atlas da contraceção, Portugal está muito bem a nível europeu, mas falta fazer mais”, sublinha Fátima Palma, presidente da Sociedade Portuguesa de Contraceção

“Nós temos, neste momento, 1.2 milhões de residentes em Portugal sem acesso à sua equipa de saúde familiar”, lembra João Rodrigues, ex­-coordenador do Grupo para Reforma dos Cuidados de Saúde Primários/ Assistente Graduado Sénior de MGF

“Temos poucos sites oficiais do SNS que forneçam informação suficiente sobre contraceção”, explica Lina Lopes, do European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights

“Nós somos dos países da Europa com uma legislação mais favorável e mais aberta”, refere Teresa Bombas, do Comité Executivo da Sociedade Europeia de Contraceção

“Somos 1 dos 8 países no ranking de acesso à contraceção na Europa”, diz Teresa Rodrigues, assistente hospitalar de Ginecologia - Obstetrícia, Centro Hospitalar Universitário de S. João

“A tendência tem sido garantir que as necessidades das mulheres sejam tidas em conta e que as mulheres tenham cada vez mais opção de escolha”, conta Vera Pires da Silva, do Grupo de Estudos Saúde da Mulher da APMGF