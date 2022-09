Falta inovação para termos um futuro mais sustentável?

“O desafio é reduzir o consumo, o que significa ser mais eficiente por a maioria da energia que é produzida perde-se”, diz Bertrand Piccard, pioneiro em energia solar

“Há uma grande necessidade de garantirmos que a Europa consiga fazer aqui uma transformação com energias adequadas e sem dependências de zonas do mundo que nos possam trazer problemas a outro nível”, defende Clara Raposo, reitora do ISEG Lisbon School of Economics and Management

“A sustentabilidade tem que passar, acima de tudo, pelas tecnologias e pela economia via empresas”, acredita Elvira Fortunato, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

“É preciso criar o financiamento necessário para a transição ser possível”, refere Lurdes Gramaxo, presidente da Investors Portugal

“Os desafios que enfrentamos agora são aqueles que já enfrentávamos antes da guerra começar”, lembra Ricardo Mourinho-Félix, Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento

“Vivemos num dos melhores momentos, com as melhores oportunidades, para materializar a transição energética", sublinha Rui Lopes Teixeira, CFO da EDP – Energias de Portugal