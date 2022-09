Como vai o sector do metal gerir em tempo de inflação?

O nome pode induzir em erro, mas a indústria metalúrgica e metalomecânica, é um dos sectores mais abrangentes do país. Nele, incluem-se, por exemplo, empresas de máquinas para a ferrovia ou de torres eólicas, mas também de instrumentos musicais, talheres de mesa ou fechos para roupa. Além disso, é um sector que já representa 14% do PIB e que, nos últimos anos - de pandemia - tem atingido vários recordes de vendas para o exterior.

O mais recente foi em julho - os últimos dados disponíveis - em que o sector atingiu vendas de €2.073 milhões, mais 19,2% que período homólogo e o terceiro mês consecutivo de 2022 em que as exportações ultrapassaram os €2000 milhões. De acordo com a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), em maio as vendas atingiram os €2.135 milhões; em junho, €2.150 milhões e, e m julho, os já referidos €2.035 milhões. A explicar este aumento estão as exportações para a Europa, que cresceram 16,9%, em particular para a Alemanha (que cresceram 27,5%), mas também o aumento das vendas para os EUA, que já tinham crescido 79% em junho e, em julho, voltaram a subir 74,6%.

A grande questão, e que será debatida na conferência desta quarta-feira à tarde, organizada pelo Expresso e pela AIMMAP, é se o sector conseguirá manter este crescimento nos próximos meses, não só por causa do aumento da inflação, mas também por causa dos preços da energia, principalmente do gás, cujo preço está sete vezes mais caro que no início do ano. É que, muitas das empresas deste sector usam gás natural e, em alguns casos, é o único que podem usar para atingir as altas temperaturas que a produção industrial exige para trabalhar o metal. Nestas dúvidas é ainda preciso incluir as questões de abastecimento de materiais, não só pelas interrupções que têm havido no abastecimento, mas também por causa dos preços, que estão mais caros.

Incertezas que não são apenas do sector do metal, mas de todos, e que, dada a presença da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), serão também incluídos no debate de quarta-feira.

Discutir o país | Gerir em tempo de inflação

O que é?

É uma conferência organizada pelo Expresso e pela Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP).

Quando, onde e a que horas?

De 28 de setembro, no edifício da Impresa, em Paço de Arcos, com transmissão a partir das 19h no Facebook do Expresso.

Quem vai estar presente?

Vítor Neves, presidente da direção da AIMMAP;

Augusto Mateus, consultor estratégico da EY;

Clara Marques, administradora da Manuel Marques, Herdeiros;

João Costa Pinto, economista e vogal da direção da Confederação Empresarial de Portugal (CIP);

Leonardo Costa, economista e professor associado da Católica Porto Business School;

Miguel Gil Mata, CEO da Sonae Capital e presidente do conselho de administração da Adira;

António Saraiva, presidente da CIP.

Porque é que este encontro é central?

O tema do debate diz tudo: como vão as empresas destes sector, cujas exportações têm vindo a representar cada vez mais no PIB, vão lidar com a subida da inflação, o aumento dos preços da energia e as interrupções de abastecimento.

Onde posso ver?

