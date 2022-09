Estudo sugere criação de uma via verde para a avaliação de tecnologias de saúde

A criação de um “departamento de avaliação de tecnologias independente do Ministério da Saúde” é uma das principais recomendações do estudo “Melhor Saúde – O valor do diagnóstico in vitro”, conduzido pela NOVA IMS. O documento apresentado esta manhã no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) resulta da contribuição de profissionais de saúde e outros responsáveis ligados ao sector, que sugerem que os testes de diagnóstico são uma “componente fundamental do sistema de saúde”. “Ao nível clínico, é completamente consensual e óbvia a sua importância na prática clínica e para a saúde pública”, considera Guilherme Victorino, responsável pela coordenação da pesquisa.

Os investigadores apontam, no entanto, barreiras a uma maior disponibilização destas ferramentas aos profissionais de saúde. Entre elas, a falta de acesso a alguns testes de diagnóstico nos cuidados de saúde primários. Joana Carvalho, vice-presidente da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), reconhece “a importância” para a deteção precoce de doença, mas aponta que “os custos com a saúde estão a crescer e vão continuar a crescer”, pelo que é necessário, ao nível da gestão do sistema, tomar decisões informadas sobre o financiamento de determinados instrumentos clínicos. “O grande desafio é, sem dúvida, fazer chegar a inovação aos cidadãos conseguindo conjugar isto tudo com a sustentabilidade do sistema”, refere.

nuno fox

Encontrar caminhos para garantir um maior acesso aos diagnósticos in vitro foi o principal objetivo do debate promovido, esta terça-feira, pelo INSA, com apoio da Roche, e a que o Expresso se associou. A conversa contou com Fernando de Almeida, presidente do INSA, Joana Carvalho, da ACSS, Maria José Rebocho, cardiologista e representante da Associação e Apoio a Doentes com Insuficiência Cardíaca, e Jorge Seguro Sanches, vice-presidente da Comissão de Saúde na Assembleia da República.

Conheça as principais conclusões:

Menos custos, mais saúde

A prevenção em saúde pode beneficiar diretamente da utilização mais generalizada de testes de diagnóstico, asseguram os especialistas. Jorge Seguro Sanches defende que “temos de ter políticas preventivas para depois não andarmos atrás do prejuízo” e compromete-se, enquanto deputado, a levar o tema a discussão na Comissão de Saúde;

