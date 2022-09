Biotecnologia é “oportunidade dourada” para desenvolvimento do país

Na Semana da Biotecnologia, o município de Oeiras recebeu o encontro anual Biomeet 2022, que junta empresas portuguesas do sector e especialistas internacionais para debater as oportunidades e desafios nesta área. O ponto alto deste primeiro dia do evento foi a assinatura, por líderes de 14 empresas, do Pacto Social da Biotecnologia que orienta a atuação neste mercado através de três pilares essenciais: garantir o acesso da inovação, agir de forma responsável e comprometida com os doentes, e contribuir para uma indústria europeia reforçada através do investimento. “Temos recursos humanos e talento. Temos os factores essenciais [para fazer vingar o sector em Portugal]”, afirmou Filipe Assoreira, chairman da associação P-Bio.

O presidente da associação que representa o sector nacional da biotecnologia, Simão Soares, acredita que o país reúne todas as condições para ser “um hub de desenvolvimento com base em recursos e talento nacional” com presença nos “mercados globais”. Para isso, porém, será necessário que o Estado reduza a burocracia, defina legislação adequada e que apoie a atração de investimento, seja ele público ou privado.

António Costa Silva, ministro da Economia, participou na Semana da Biotecnologia para sublinhar o apoio do Governo ao desenvolvimento deste sector em que as empresas portuguesas se podem afirmar. “O nosso país tem uma oportunidade dourada para desenvolver o filão do conhecimento”, afiançou. O decisor considerou ainda que o país deve “desenvolver uma política industrial para a saúde” e reconheceu a necessidade de o Estado criar uma “regulação estratégica a longo prazo”. Sobre a importância da atração de investimento numa área de capital intensivo, Costa Silva admite que é preciso “dar toda a atenção à questão do financiamento”, nomeadamente através da inclusão das empresas em redes internacionais onde estão os investidores privados. Para lá disso, garante, “só precisamos de políticas públicas sábias” que apoiem o crescimento da biotecnologia em território nacional.

Neste primeiro dia do Biomeet 2022, o Expresso moderou uma mesa-redonda com representantes do sector para discutir os desafios que atrasam a evolução da atividade. Participaram Daniela Couto, partner da BioGeneration Ventures, Henrique Veiga Fernandes, investigador da Fundação Champalimaud, e Paulo Barradas, CEO do grupo Bluepharma.

Conheça as principais conclusões:

