Estado da União: Portugal pode “desempenhar papel muito importante” na diversificação energética

Novas medidas para fazer face à crise energética na Europa, reforço do apoio da União Europeia (UE) à Ucrânia e novos meios comunitários para o combate aos incêndios foram três dos pontos que marcaram o discurso de Ursula von der Leyen durante o Estado da União 2022. Sobre as palavras da presidente da Comissão Europeia, dirigidas esta manhã aos cidadãos dos 27 Estados-membros a partir de Estrasburgo, Tiago Antunes considera terem sido de carácter “muito político, inspirador e mobilizador”.

O secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro disse ainda, durante o debate de análise promovido esta noite na SIC Notícias, que Portugal, em parceria com Espanha, “pode fornecer [energia] ao resto da Europa”, mas que, para isso, será necessário continuar a apostar nas “interligações” com os outros Estados-membros. “Portugal pode desempenhar um papel importante. Pode ser uma fonte alternativa de fornecimento de matérias-primas energéticas à Europa”, sublinhou.

Recorde-se que a comissão apresentou esta quarta-feira um novo pacote de medidas para combater a escassez energética e a subida do preço da eletricidade, em sequência do aumento do valor do gás. Entre elas, a redução do consumo elétrico em 10% até ao final de março de 2023, um limite temporário às receitas dos produtores de eletricidade e uma “contribuição solidária” imposta às petrolíferas. No que diz respeito às reservas de gás natural dos países da UE, a quem foi pedido que garantissem um nível mínimo de 80%, Tiago Antunes volta a frisar que “em Portugal temos 100% das nossas reservas de gás garantidas”.

Conheça outras conclusões deste debate:

Uma “Europa unida pelos valores”