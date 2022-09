Entre na discussão: falta inovação para termos um futuro mais sustentável?

A transição para uma economia mais verde e sustentável não será fácil e só lá chegaremos com investimentos significativos em tecnologia e inovação. No próximo dia 23 de setembro, esta é a agenda que o Banco Europeu de Investimento quer discutir em Lisboa, numa conferência organizada em parceria com o ISEG e tendo como pano de fundo o atual momento de crise na Europa. Apesar da escassez energética e das pressões inflacionistas, o caminho para a sustentabilidade é claro e passa por novas tecnologias e soluções, tudo para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas e pelo Pacto de Paris. Mas sem investimento, sem dinheiro público e privado, capitais de risco e novos instrumentos financeiros, nada disto será possível. O debate arranca às 15h, com a moderação do diretor-adjunto do Expresso, David Dinis.

Innovation for a sustainable and resiliente future

O que é?

O Banco Europeu de Investimento – em parceria com o ISEG, o Expresso e com o Alto Patrocínio da Presidência da República – organiza a conferência “Innovation for a sustainable and resiliente future”, uma oportunidade para especialistas, investidores e agente políticos discutirem a relação entre a inovação, o ambiente e a transição para a sustentabilidade

Quando, onde e a que horas?

A conferência terá lugar no ISEG, em Lisboa, na Rua do Quelhas 6, entre as 15h e as 18h.

O programa completo pode ser consultado aqui.

Quem são os oradores em destaque?

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal

Werner Hoyer, Presidente do Banco Europeu de Investimento

Ricardo Mourinho-Félix, Vice-Presidente, Banco Europeu de Investimento

Clara Raposo, reitora, ISEG Lisbon School of Economics and Management, and Professor Mariana Mazzucato.

Como posso assistir?

Pode inscrever-se AQUI

