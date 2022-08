“Sempre fomos maus na execução e há o risco de uma oportunidade perdida”

“O que Portugal precisa para crescer” foi o tema do primeiro de seis debates que a Impresa e a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) vão organizar ao longo dos próximos meses. No painel de convidados do encontro de segunda-feira à noite na SIC Notícias estiveram o economista Ricardo Reis; a professora da Católica Business School, Fátima Barros; o economista e coordenador do estudo da FFMS que dá o mote a estes debates, Fernando Alexandre; e ainda Amélia Santos, CEO da Innuos, uma empresa de audio digital considerada um exemplo do novo modelo de crescimento para a economia portuguesa que é sugerido pela Fundação. Estas são as principais conclusões.

1. Uma economia estagnada

O diagnóstico não é favorável: Entre 1980 e 2000, a economia portuguesa crescia a 4% ao ano, mas em 20 anos, entre 2000 e 2020, o PIB real cresceu apenas 10%, porque “o mundo mudou, mas continuámos a apostar num modelo que funcionou nos anos 1980 e 1990”, diz Fernando Alexandre. Para o economista há uma falta de capacidade de decisão dos governantes no que respeita a reformas estruturais.

Aliás, Fátima Barros entende que Portugal não tem sido capaz e ter um planeamento de médio e longo prazo que perdure no tempo, ou seja, que “não fique refém dos ciclos eleitorais”, o que, diz, exigiria um compromisso por parte dos vários políticos. Isso nota-se, por exemplo, nas ligações ferroviárias ao centro da Europa, algo essencial “para um país e uma economia pequena que só pode crescer se olhar para o mercado externo” ou no novo aeroporto de Lisboa cujo atraso de 50 anos “mostra bem a incapacidade de decidir dos governantes”, diz Fernando Alexandre.

Há também “o problema da falta de competências de gestão”, diz Fátima Barros, o que é válido tanto no Governo como nas empresas. “Temos uma situação dual em Portugal. Temos empresas de ponta; uma parte da população altamente qualificada; infraestruturas rodoviárias e digitais e centros de investigação de topo; faculdades nas melhores do mundo, mas temos uma população envelhecida e pobre e com baixos níveis de educação. Por exemplo, 45% dos fundadores das pequenas empresas tem o ensino básico. E mesmo os mais qualificados têm dificuldade em usar essas qualificações por causa do modelo de organização das empresas”, o que os leva a sair de Portugal e a não regressar, diz.

28%

É a percentagem de pessoas, entre os 18 e os 64 anos, que tem o ensino secundário em Portugal. Na Polónia são 68% e na Roménia, 62%. Em contrapartida, no ensino superior estamos quase na média europeia.

josé fernandes

2. As consequências

A falta de capacidade de decisão e de gestão deu origem a vários problemas estruturais, como a ineficiência da administração pública; a já referida falta de ligações ferroviárias ao centro da Europa; e a centralização da economia, ou seja, os centros de decisão estarem concentrados em Lisboa ou numa ou duas regiões, como repara Fernando Alexandre.

Mas também deu origem a uma carga administrativa nas alfândegas; a licenciamentos demorados; impostos elevados para as empresas, o que baixa os salários e retrai o investimento direto estrangeiro; ou ainda a longos processos de candidatura e atribuição dos fundos europeus, o que “não se coaduna com as necessidades, a agilidade e a rapidez que as empresas precisam”, repara Amélia Santos.

“Não podemos pensar na quantidade de dinheiro que aí vem, mas sim na qualidade da sua aplicação. Já não estamos nos anos 80 em que era preciso fazer auto-estradas”, diz o economista Ricardo Reis

josé fernandes

3. O risco de persistir no mesmo modelo