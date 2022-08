Áreas marinhas protegidas podem tornar os “Açores no Hawai da Europa”

Energia, ambiente e agricultura marcaram o terceiro dia do Summer CEmp 22, a escola de verão da representação portuguesa da Comissão Europeia que junta, até terça-feira, 40 jovens universitários em São Miguel, nos Açores. Aproximar os futuros líderes e decisores do projeto europeu, mas sobretudo dos desafios da União Europeia e o seu papel junto das comunidades ultraperiféricas, como as regiões autónomas, está no centro da iniciativa. Um dos grandes desígnios – regional, nacional e europeu – está na economia do mar, defendeu esta tarde Tiago Pitta e Cunha. “[A economia do mar] trará um novo modelo de desenvolvimento para este arquipélago”, apontou o administrador da Fundação Oceano Azul.

Apesar da importância que atribui aos oceanos e às áreas marinhas protegidas, Pitta e Cunha lamenta que Portugal não valorize o recurso com “políticas para o mar”. “Nunca vi, para mim, relevante ter um Ministério do Mar. O que é fundamental é criar uma coordenação de todas as pastas que têm impacto no mar para que haja uma estratégia [nacional]”, sublinha.

Para o responsável da fundação, Portugal tem hoje, na sua biodiversidade marinha, um dos maiores trunfos para vencer na economia do futuro, mas para conseguir utilizá-lo terá de garantir a sua preservação. “Pensamos que os oceanos podem ser uma cartada fundamental para a descarbonização”, diz. A salvaguarda da riqueza natural do território marítimo e o aproveitamento dos seus recursos de forma sustentável permitirá, acredita, “encontrar nos Açores o Hawai da Europa”.

A importância dos oceanos e “O futuro do planeta azul” foi o tema da sessão protagonizada por Tiago Pitta e Cunha, depois de “A política pública no terreno”, sobre agricultura, e “Crises e União: Bastidores”, que abordou a dificuldade de colocar 27 Estados-membros em acordo sobre políticas comuns. A tarde terminou com um concerto de Katia Guerreiro no centro de Ribeira Grande.

Conheça outras conclusões do terceiro dia do Summer CEmp 22:

Jovens agricultores procuram-se