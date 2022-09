€3,7 mil milhões para ir “mais além” na transição climática

Foi a zona mais afetada pelos grandes incêndios de 2017. Dois anos após a tragédia, um projeto financiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) teve início na região de Leiria. O objetivo era claro: vigiar a mata através de câmaras de videovigilância instaladas em torres dispersas por esta região, cuja área tem perto de 60% de mancha verde. “Todos os fogos começam pequenos”, argumentou Jorge Vala, vice-presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), que lançou a candidatura ao programa de financiamento comunitário.

Este foi um dos projetos apresentados esta semana durante a 1ª Conferência Regional POSEUR — Região Centro: Sustentabilidade e Uso Eficiente de Recursos, organizada no âmbito do projeto “Discutir o País”, do jornal Expresso, que teve lugar no Convento de Cristo, em Tomar. O sucesso do sistema pode medir-se pela forma como tem sido replicado em praticamente todo o território nacional. Atualmente, o Ciclope — assim se designa a tecnologia desenvolvida por uma equipa de investigadores do INOV — está presente em 10 distritos do continente.

Na zona de Leiria, onde foram instaladas as primeiras câmaras, existem 11 torres de videovigilância. “Temos uma cobertura de 85% do território. O restante é vigiado por recursos humanos”, acrescentou o vice-presidente da CIMRL. “A partir do momento em que tivemos o equipamento no terreno, temos consciência de que toda a operação se tornou bastante mais eficaz.” O próximo passo é a compra de dois drones com capacidade de avaliação térmica, um dos mais de dois mil projetos aprovados no âmbito do POSEUR.

Taxa de execução de 60%

“Há sempre forma de ir mais além”, disse João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática, elogiando a capacidade do programa para “mobilizar recursos e dar resposta a uma necessidade estrutural de intervenção”. Referia-se ao fogo e às suas consequências, mas alargou a discussão para os números do POSEUR. Atualmente, o programa operacional conta com uma lista de 2024 candidaturas aprovadas, num investimento total na ordem dos €3,7 mil milhões, dos quais €2,2 mil milhões são suportados pelo Fundo de Coesão.

Orientado para dar resposta aos desafios lançados pelas alterações climáticas — ao apoiar projetos ligados à eficiência energética, ciclo urbano da água, gestão de resíduos, produção e distribuição de energias renováveis, ambiente, proteção da biodiversidade e dos ecossistemas —, o programa apresenta atualmente uma taxa de execução de 60%. A sustentabilidade é o elemento que agrega todos os projetos deste programa, lançado em 2016, e que tem no Centro do país o segundo maior número de candidaturas, a seguir ao Norte.

A região “é uma montra da nossa diversidade de domínios: encontramos aqui projetos de todas as áreas de intervenção, da transição energética à mobilidade sustentável, e um grande apoio na preservação e proteção na nossa orla costeira”, disse Helena Azevedo, gestora do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Tendo como principal objetivo o ambiente sustentável, o programa tem apoiado iniciativas de mobilidade elétrica e eficiência dos transportes públicos. Um dos exemplos discutidos durante a conferência foi o da cidade de Coimbra.

“No total, vamos ter cerca de 40 autocarros elétricos, o que corresponde a quase metade da frota que sai diariamente”, disse Luís Santos, responsável pelo planeamento dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, durante o painel “Uma agenda para a transformação do território”. Os resultados estão contabilizados: um milhão de quilómetros a menos, cerca de duas mil toneladas de CO2 economizadas e perto de 600 toneladas de petróleo poupadas. Ainda no que respeita aos transportes, outro dos projetos referidos como exemplo foi o novo ferry elétrico que faz a travessia entre São Jacinto e o Forte da Barra, em Aveiro, cujo investimento foi de €7,3 milhões e vai permitir uma diminuição anual de 166,50 toneladas nas emissões de gases com efeito de estufa.

Para José Reis, “a questão da mobilidade e a forma como ocupamos o espaço é decisiva. Precisamos de fazer perguntas e contas, apurar a rentabilidade dos projetos, a sua execução, e saber que estes fundos deixam resultados muito positivos no território”. O professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra foi um dos convidados para o debate “Os desafios da sustentabilidade na região Centro de Portugal”, durante o qual se discutiram os desafios colocados à orla costeira — o mar tem conquistado cada vez mais território — ou o ciclo urbano da água.

“É preciso atuar na costa portuguesa do Centro, onde fica a orla mais vulnerável, implementar medidas nas bacias hidrográficas e conter os riscos de inundação. Julgo que isto é o que devemos fazer com o próximo quadro comunitário”, resumiu Nuno Bravo, diretor da Administração da Região Hidrográfica do Centro.

nuno fox

Sustentabilidade

9

mil foi o número de metros intervencionados na proteção do litoral em Cortegaça e Vieira de Leiria, num universo de 22.800 pessoas

13

milhões serão anualmente os passageiros do futuro MetroBus do Mondego, segundo as estimativas

2040

novos ecopontos foram instalados na região Centro ao abrigo do POSEUR. A intervenção beneficiou uma população de 970 mil pessoas

92

milhões de euros foi o montante executado, no segundo trimestre deste ano, nos projetos do POSEUR

Textos originalmente publicados no Expresso de 11 de dezembro de 2021