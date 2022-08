É um dos ícones da cultura portuguesa e a sua presença em palco dá logo uma pista para o local que alberga mais uma sessão dos Encontros Fora da Caixa. O omnipresente galo de Barcelos confunde-se com o próprio concelho minhoto, que albergou mais um conjunto de debates e apresentações do projeto da Caixa Geral de Depósitos, apoiado pelo Expresso.

A economia portuguesa esteve em destaque, com Fernando Alexandre a apresentar um estudo que deixa uma série de propostas para acabar com problemas estruturais – da pobreza ao fraco crescimento - e permitir ao país quebrar com um ciclo vicioso de estagnação, como defende o economista. “Ninguém tem culpa de nascer numa família sem meios. É injusto”, acrescenta.

Na opinião do presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, estamos no momento certo para apostar cada vez mais na inovação para dar um novo ímpeto à economia portuguesa, com juros baixos e fundos europeus disponíveis (leia-se PRR). Sem esquecer a importância da sustentabilidade: “Consumimos muito mais do que aquilo que vamos deixar para o futuro. Não é uma questão filosófica”.

Com José Pedro Frazão (RR) a moderar o evento, o Encontro Fora da Caixa em Barcelos contou, além das personalidades já mencionadas, com a presença Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social; Ana Teresa Lehman, professora da Universidade do Porto; Francisco Gonçalves, professor do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave; José João Guilherme, administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos; Alberto Figueiredo, presidente do Conselho de Administração do Grupo Impetus; Ana Cortez, diretora do Departamento Investigação e Desenvolvimento do Grupo Celoplás; Ramiro Brito, vice presidente da Associação Empresarial do Minho; Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho; Francisco Cary, administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos; Pedro Abrunhosa, cantor; e António Cunha, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

Conheça as principais conclusões:

Novo paradigma

As últimas duas décadas foram de estagnação e divergência económica relativamente ao resto da União Europeia.

Inverter este rumo deve ser encarado como uma nova prioridade nacional, entendem os intervenientes, sob pena de perdermos. oportunidades económicas e talento

“Há um estrangulamento da economia que temos que identificar e definir políticas corretas para o ultrapassar”, aponta Fernando Alexandre.

Segundo Francisco Assis, “há um excesso de pulsão ideológica e falta de capacidade em pensar com mais profundidade.

O galo e o turismo

Símbolo cultural e económico do concelho, o galo de Barcelos assume agora renovada importância como ícone de uma região que aposta na criatividade para se promover.

Estamos a “desenvolver turismo criativo”, afirma Francisco Gonçalves, com base na produção de cerâmica e noutras atividades económicas.

“O turismo não é só o ir. É ir para qualquer lado com alguma coisa a dizer”, acrescenta José João Guilherme.

Inovação empresarial

“É muito importante que as universidades reorientem a sua oferta para as necessidades” do tecido económico, afirma Ana Cortez.

Os empresários da região convergem na importância de desenvolver laços mais estreitos com as instituições académicas, como é o caso da Universidade do Minho.

Cooperação que pode ser importante, por exemplo, na "capacitação de adultos", lembra Rui Vieira de Castro.

Desenvolver talento