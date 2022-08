86% das pessoas quer acabar os dias em casa

Portugal é o quarto país mais envelhecido do mundo e, segundo as previsões de evolução demográfica, será o terceiro entre 2030 e 2040. Uma realidade que coloca um conjunto de desafios sociais e económicos ao sector público, mas também às empresas e ao privado. “É preciso garantir a dignidade no envelhecimento”, defende António Lacerda Sales, um dos convidados da conferência “Parar para Pensar: Longevidade”, que decorreu hoje no edifício sede da Impresa. Para o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, depois dos 65 anos e da reforma, as pessoas continuam a querer – “e muito bem” -, participar na vida ativa com projetos e escolhas. No fundo, acredita, “a longevidade é uma sementeira que começa na concepção, e que se reflete e determina tudo o que fazemos ao longo da vida”. Isto significa, diz ainda o governante, que “temos que olhar muito seriamente e com muita responsabilidade para esta questão”.

Ana Sepúlveda, socióloga e fundadora do 40+ Lab, consultora para os temas do envelhecimento e da longevidade, acredita que, apesar de ainda haver um longo caminho a percorrer em Portugal na abordagem a estas temáticas, no último ano, “foram dados passos muito grandes”. A criação da rede Repensa, que junta o trabalho realizado pelos quatro centros de estudos dedicados à questão do envelhecimento que, anteriormente, trabalhavam de forma isolada, foi “um grande avanço”. Ainda assim “não olhamos para a economia da longevidade que, em alguns países, já foi colocada como um dos pilares fundamentais da organização económica e social”.

Na opinião de Maria da Luz Cabral há, de facto, muito a fazer para transformar mentalidades e para mudar a estrutura da sociedade, de forma a dar resposta ao aumento da esperança média de vida das pessoas. Nas empresas, exemplifica, é necessário flexibilizar a saída do mercado de trabalho e preparar essa nova fase da vida que, não obrigatoriamente será menos ativa. A coordenadora do projeto de políticas públicas na longevidade da Santa Casa da Misericórdia acredita que “é preciso capacitar os profissionais a partir da experiência e do conhecimento dos mais velhos, que é obrigatório continuar a integrar nas empresas e na sociedade”. Uma opinião partilhada por Carlos Lobo, sócio fundador da Lobo Vasques, sociedade de advogados especializada em direito fiscal. “É uma oportunidade vivermos mais tempo, mas estamos a transformar o que podia ser um ativo, num passivo”, diz, acrescentando que “temos que mudar mentalidades e o atual anátema da velhice”.

Outras conclusões: