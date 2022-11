O ar que respiramos rouba-nos anos de vida

Embora existam cada vez mais evidências científicas sobre o impacto negativo da exposição prolongada à poluição atmosférica e ao fumo de tabaco, os estudos mostram que pouco ou nada é feito para inverter o cenário. Neste último dia do 37º Congresso de Pneumologia, organizado pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) com apoio do Expresso, a sessão moderada pelo semanário contou com a presença de peritos que mostraram a ligação direta entre o tabaco e a poluição do ar na incidência de doenças respiratórias e cardíacas. “Estudos mostram que 29% de todas as mortes e casos de cancro de pulmão estão associados à exposição à poluição atmosférica”, revelou António Jorge Ferreira, pneumologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC).

No campo do tabagismo, a discussão centrou-se nas alternativas ao cigarro convencional: os cigarros eletrónicos e o tabaco aquecido. Apesar de serem anunciados pela indústria tabaqueira como ferramenta para ajudar a deixar de fumar, o seu efeito real é quase nulo. “Apenas 6% da população pode tirar um pequeno benefício destes produtos e mais de 90% terão impactos negativos”, afirmou Charlotta Pisinger, professora na Universidade de Copenhaga, e perita no tema.

Tendo em conta que o “tabagismo continua a ser o fator de risco para morte precoce mais fácil de prevenir”, a verdade é que continua a ser responsável por seis milhões de mortes por ano em todo o mundo, a que acresce um milhão de pessoas que perde a vida por exposição passiva ao fumo. “Um estudo mostra que aqueles que deixaram de fumar vivem mais dois anos do que aqueles que continuam a fumar”, sublinha Pisinger.

Conheça as principais conclusões:

Cigarros eletrónicos e tabaco aquecido têm “impacto negativo na saúde pública”

Charlotta Pisinger mostrou um conjunto de estudos e investigações independentes que evidenciam os malefícios destas alternativas aos cigarros convencionais. “Há cada vez mais evidências que os cigarros eletrónicos e o tabaco aquecido são muito prejudiciais para o pulmão, coração e cancros”, afirma.

Além de terem efeitos negativos na função pulmonar, os cigarros eletrónicos e o tabaco aquecido são vendidos pela indústria como formas de ajudar fumadores a reduzir o consumo, mas as provas mostram que a larga maioria dos utilizadores destes dispositivos continua a fumar e que, inclusivamente, uma parte complementa o novo hábito com cigarros tradicionais.

Por outro lado, o impacto dos fumos e vapores em não-fumadores é também elevado. “Um estudo mostra que não fumadores expostos aos aerossóis absorvem tanta nicotina como os fumadores”, revela a investigadora.

Apesar das afirmações da indústria - que diz que estas novas formas de tabaco podem ser 95% menos prejudiciais à saúde -, os estudos independentes não comprovam estes dados e mostram que as campanhas publicitárias não são dirigidas a fumadores que querem deixar de o ser, mas sim a jovens. As redes sociais são o meio preferido. “Nos EUA, verificou-se que 27% dos estudantes do secundário usam cigarros eletrónicos”, aponta.

Poluição atmosférica é mortal

“Sabemos que mais de 80% dos cidadãos de áreas urbanas estão expostos a níveis de poluição atmosférica superiores aos recomendáveis”, diz António Jorge Ferreira, que defende a tomada de medidas que permitam reduzir estes números.

De acordo com dados apresentados pelo pneumologista, o impacto da poluição na saúde é evidente e não pode ser ignorado: causa 29% de todas as mortes e casos de cancro do pulmão, 24% de todas as mortes por AVC, e 25% de todas as mortes por doença cardíaca isquémica. “Há uma potencial existência de 4,2 milhões de mortes por ano por exposição à poluição atmosférica”, afirma o especialista.

Uma das grandes preocupações dos peritos sobre a poluição atmosférica prende-se com a exposição prolongada e permanente às matérias com capacidade para entrar na circulação sanguínea e provocar doenças graves. “Na exposição a matéria particulada da mais pequena dimensão, não estamos tão bem como os restantes países”, avisa.

Ameaças existem dentro de portas

A engenheira do ambiente Myriam Lopes alertou que “nove em cada dez crianças estão expostas à poluição do ar” em todo o mundo, mas que é preciso atentar à poluição interior. “Muitas vezes, os níveis de poluição nos espaços interiores são mais elevados do que no exterior”, aponta.

Dados indicam que a generalidade das pessoas gasta 90% do seu tempo em espaços interiores, onde existem diversas fontes de poluição, como as cozinhas, o aquecimento ou os produtos de limpeza. “Existe pouca regulamentação”, lamenta.