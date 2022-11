As inovações na saúde pulmonar em debate no Algarve

As doenças respiratórias ocupam o terceiro lugar entre as maleitas que mais matam em Portugal, embora os especialistas apontem para que se torne a principal causa de morte até 2030. Para combater o flagelo, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia organiza a 37ª edição do Congresso de Pneumologia, entre 11 e 13 de novembro, no Centro de Congressos Epic Sana Algarve. A iniciativa, que conta com o apoio do Expresso, vai debater os principais desafios da saúde pulmonar e as mais recentes inovações clínicas no tratamento destas patologias, com a participação de peritos nacionais e internacionais.

O impacto de maleitas associadas ao sistema respiratório torna-se evidente com os números disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística, referentes a 2019, que mostram mais de 12 mil mortes registadas. Este valor representa 10,9% da mortalidade total ocorrida em Portugal naquele ano que, ainda assim, registou uma redução de 8% em relação a 2018. Estes números demonstram a importância da discussão, particularmente relevante após quase dois anos num contexto pandémico com consequências respiratórias sérias.

“Covid-19 – Anatomia de uma pandemia e situação atual” será o tema de uma das primeiras sessões deste congresso e contará com a participação dos pneumologistas Carlos Robalo Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e António Diniz, consultor da Direção Geral da Saúde (DGS). A programação reserva ainda tempo para continuar o debate sobre as consequências respiratórias do novo coronavírus em vários momentos, com ajuda de Filipe Froes, do investigador Miguel Prudêncio e do secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales. O governante falará sobre o “Impacto da pandemia covid-19 na saúde e desafios para o futuro” durante a sessão de abertura esta quinta-feira, na Sala Sul, a partir das 18h.

Entre as sessões das seis salas que compõem o 37º Congresso da Pneumologia, organizadas com o nome de cada região nacional, o cancro do pulmão e as Doenças Pulmonares Obstrutivas Crónicas (DPOC) serão alvo de profunda análise pelas dezenas de especialistas presentes. “Todos aqueles que sofrem de doenças respiratórias são o objeto principal de todo o nosso esforço, pelo que a sua voz tem de ter a relevância devida”, diz António Morais, presidente da SPP, que esclarece que haverá espaços dedicados às associações de doentes.

Segundo a Associação Respira, existem em Portugal aproximadamente 800 mil pessoas sofrem de DPOC, um grupo especialmente vulnerável à infeção por SARS-CoV-2 e que corre maior risco de desenvolvimento da forma grave de covid-19. Em paralelo, o cancro do pulmão é um dos mais comuns e o mais mortal em Portugal, uma doença que pode estar entre as mais afetadas pela crise sanitária pela redução, em quase 50%, do número de rastreios oncológicos realizados em 2020. Dados do Instituto Nacional de Cancro, nos EUA, indicam que a maleita é responsável por uma morte a cada 30 segundos em todo o mundo.

A Sala Sul recebe, logo na manhã desta quinta-feira, pelas 09h30, a sessão “Rastreio do Cancro do Pulmão – Tempo de dar o passo em frente”, protagonizada por Ana Luís Garcia e Venceslau Hespanhol e moderada por António Madureira. Seguem-se pequenas apresentações sobre os rastreios e modelos a implementar em Portugal, numa altura em que a DGS prepara, desde o início do ano, o novo Programa de Combate ao Cancro, que deriva da iniciativa apresentada pela Comissão Europeia em fevereiro para a introdução de um plano europeu nesta área.

Serão três dias de debate e partilha de experiências no 37º Congresso de Pneumologia, em Albufeira, que este ano regressa ao formato presencial, depois da versão digital realizada no último ano.

37º Congresso de Pneumologia, organizado pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia

O Expresso associa-se ao 37º Congresso de Pneumologia, organizado pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia, que regressa este ano em modo presencial para debater os vários temas ligados às doenças respiratórias, mas também ao acesso à inovação científica e clínica nesta área.

Entre os dias 11 e 13 de novembro no Centro de Congressos Epic Sana Algarve, em Albufeira, com transmissão de painéis selecionados na página de Facebook do Expresso. Os trabalhos iniciam-se diariamente às 08h.

Consulte o programa completo

António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto de Saúde;

António Diniz, pneumologista e consultor da Direção Geral da Saúde;

Carlos Robalo Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e presidente da Sociedade Respiratória Europeia;

Filipe Froes, pneumologista;

Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular;

Ana Luís Garcia, cirurgiã torácica;

Venceslau Hespanhol, diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Universitário de São João.

De acordo com a Associação Respira, existem cerca de 800 mil portugueses que sofrem de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), mas esta é apenas a ponta do iceberg. Quando olhamos para o número de mortes registadas em Portugal, as doenças respiratórias matam cerca de 12 mil doentes por ano – os últimos dados disponíveis referem-se a 2019 e apontam para 12243 óbitos, segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística. A discussão em torno da saúde pulmonar reveste-se, por isso, de elevada importância, em particular ao fim de quase dois anos de pandemia que, como é sabido, afeta fortemente o sistema respiratório nos casos mais graves de infeção.

Clique AQUI para assistir ao debate "Fighting against the other pandemics", a partir das 18h deste sábado, 13 de novembro