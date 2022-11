“A tecnologia vai permitir a sustentabilidade”, mas é preciso “mudar a forma de pensar”

A forma como a tecnologia e o digital estão a ajudar as empresas - e o mundo - a tornar-se mais sustentável foi o mote da conferência de hoje, um evento que contou com José Gonçalves, presidente Accenture Portugal; Wytse Kaastra, diretor sustentabilidade da Accenture Europa; Andy Brown, CEO da Galp; Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde; Steven Braekeveldt, CEO do grupo Ageas Portugal e ainda com uma efusiva intervenção de Patrick Dixon, futurista, físico e autor. Estas foram as principais conclusões.



1. O papel da tecnologia

Ter um negócio mais sustentável não é mais um objetivo a longo prazo, é algo para já e precisa de andar mais depressa do que o que tem estado a evoluir. Porque “se não apostarmos num negócio mais sustentável, não vamos sobreviver e os accionistas, os trabalhadores e os clientes vão castigar-nos por isso”, nota José Gonçalves. E uma das formas de o fazer é com a ajuda da tecnologia.

Aliás são já muitos os exemplos de como a tecnologia está a ajudar as empresas a serem mais sustentáveis. Na área da saúde, por exemplo, tem “evitado que as pessoas fiquem doentes e que tenham bons hábitos” e, consequentemente, “evitar milhões de mortes”, diz Isabel Vaz. Além disso, reduz os custos, porque uma pessoa doente custa mais do que uma pessoa saudável. “Não temos dinheiro para suportar cuidados continuados para todos”, acrescenta.

Ainda na saúde, a tecnologia tem ajudado na cadeia de abastecimento; nos meios de previsão de doenças, como por exemplo o cancro; na formação de médicos e enfermeiros; e no acesso da saúde a todos, com as consultas digitais. “Em 1995, a esperança média de vida era 55 anos, hoje é 72 anos e isso é por causa da tecnologia”, diz Andy Brown para quem a tecnologia é o core, de tal forma que o futuro da empresa já não vai ser mais descobrir e perfurar novos poços de petróleo, mas apostar nas energias limpas e em novas tecnologias que proporcionam a sustentabilidade, como o hidrogénio, a mobilidade elétrica ou a captura de carbono.

“A tecnologia vai permitir a sustentabilidade e as mudanças que estão em curso. Por exemplo, o Airbnb e a Uber não seriam possíveis sem a tecnologia”, comenta Wytse Kaastra.

2. Mudar mentalidades e comportamentos