Bairro Feliz. A Arca dos Contos

Contador de histórias

A ideia do escritor, João Ferreira Oliveira, surgiu da necessidade de combater as assimetrias e o isolamento, facilitando o acesso aos livros. “O objetivo era ir de encontro aos leitores do interior, contar histórias e distribuir livros.” Jornalista de viagens, organizou um projeto a que chamou “Viagem ao Interior – Dos Livros, das pessoas, do país” e partiu numa carrinha carregada de exemplares para oferecer e de histórias para contar. “Entreguei mais de 500 livros, todos doados pelas editoras. Contava uma história e oferecia um livro. Fui a várias escolas, contei histórias no adro da igreja, na margem do Zêzere, em Trás-os-Montes, nas Aldeias de Xisto da Beira Baixa, no Algarve e no Alentejo, em lugares onde os livros raramente chegam. Sinto que nestes lugares a valorização destes pojetos é muito maior do que acontece na cidade. O isolamento pode combater-se com simples histórias, fortalecendo a coesão social e os laços de uma comunidade.”

João Ferreira Oliveira, escritor e jornalista

A cidade inteligente da Toyota

Dá pelo nome de “Woven City” e está a ser desenvolvida pela japonesa Toyota no sopé do Monte Fuji para funcionar como uma cidade inteligente modelo para o futuro. Com base num design tecnológico e sustentável, a localidade está a ser construída como um exemplo das possibilidades de uma sociedade de hidrogénio, isto é em que desde o aquecimento dos domicílios ao abastecimento do transporte é feito com recurso a esta fonte de energia. A cidade vai acolher funcionários da Toyota e as estradas serão divididas em três tipos de faixas: uma destinada à condução autónoma, outra para veículos de passageiros e a última só para peões. As estradas cruzam-se, daí o nome Woven, que em português se traduz para entrelaçado. Com um financiamento que ronda cerca de €820 milhões e previsões de conclusão da construção para 2024, haverá também carros autónomos com capacidade para 20 pessoas e todas as casas equipadas com sensores de inteligência artificial. Conheça melhor esta cidade com o vídeo em baixo.

Posters no bairro

O diário espanhol El Pais chamou-lhe “o bairro secreto de Lisboa”. Marvila foi em tempos uma zona industrializada de Lisboa e hoje é das zonas residenciais em efervescência cultural. Um dos responsáveis é Bruno Pereira, designer, que em setembro deste ano relançou o seu projeto de animação cultural naquela zona de Lisboa. Apaixonado pelos cartazes do Circo Chen, organizou uma “galeria a céu aberto”: chamou-lhe POSTER, e consistiu numa exposição de cartazes originais de arquitetos, escritores, artistas plásticos, tipógrafos, abrindo a arte a moradores e forasteiros. “Uma mostra pública de arte e da palavra.”

Bruno Pereira, designer

Comunidades de energia

Três prédios num bairro de Viladecans, município catalão, deram recentemente início a um projeto que já está a gerar atenção internacional. Tudo porque foram transformados em comunidades capazes de partilhar energia entre si com impacto positivo nos custos da eletricidade e no impacto ambiental. A ideia surgiu como resultado do projeto europeu Vilawatt, e para o implementar, foi criado um consórcio público-privado para a gestão da energia com os cidadãos dos prédios a terem voz ativa no processo de decisão. O projeto surgiu em casas, construídas nos anos setenta do século XX, e que se encontravam, regra geral, mal isoladas termicamente. As diretivas impostas implicam que, por exemplo, se houver excesso de produção energética, é possível partilhar essa energia entre as comunidades num raio de 500 metros. O novo modelo de produção de energia chega a perto de 600 utentes e custou €5,3 milhões, com 80% do montante a ser financiado pela política de coesão da União Europeia.

Consertos ao domicílio

Carlos Madeira, 54 anos, dono de uma antiga loja de conserto de eletrodomésticos, em São Vicente, é dos poucos que ainda resistem com um espaço deste género, aberto ao público. Começou com 16 anos e é um perito a consertar problemas domésticos com os aparelhos: televisões, máquinas de lavar roupa e loiça, esquentadores. “Estamos numa zona de passagem de muita gente, tenho muitos clientes do bairro e outros que vêm de fora, pelo passa a palavra”, diz-nos atrás do balcão da pequena loja. Nem sempre foi assim: antigamente era habitual correr a Grande Lisboa numa carrinha para efetuar pequenos consertos ao domicílio, em Almada, Arruda dos Vinhos, Setúbal. Hoje a clientela é sobretudo a vizinhança. A consciência ambiental é a mesma dos outros ofícios: hoje os eletrodomésticos são feitos para durar pouco, praticamente não existe reutilização. “Uma máquina antiga durava 30 anos. Hoje são feitas para durar pouco e deitar fora”, lamenta.

Carlos Madeira, reparação de eletrodomésticos

Prémio para quem mais recicla

“Receive-As-You-Throw”- traduzido literalmente, “Recebe-À-Medida-Que-Atira” - é o título do projeto piloto que arrancou este mês na freguesia de Abraveses, em Viseu, e que visa estimular os habitantes a intensificarem os esforços de reciclagem. A iniciativa funciona com base numa tecnologia inovadora instalada em três ilhas ecológicas do bairro com os moradores da área residencial do bairro a só poderem entrar para depositar e separar os resíduos com um cartão de acesso, pessoal e intransmissível. O sistema regista o depósito e, assim, quantos mais resíduos recicláveis as famílias deixarem no contentor certo, mais hipótese terá o bairro de conquistar um prémio. O cartão foi entregue com recurso a uma deslocação porta a porta e objetivo é que o projeto seja expandido, no futuro, a outros bairros do concelho, e cubra 420 contentores de recolha e 27 mil habitantes da cidade.

Teatro de rua

"Tobias Monteiro, ator e encenador, natural da Batalha e radicado em Lisboa, comprou, com o apoio da DGARTES, uma antiga carrinha de uma agência de comunicação e tranformou-a num auditório em movimento. A ideia é ter uma Black Box ambulante e levar uma oficina de teatro aos locais onde não existe este tipo de oferta, sobretudo as escolas fora dos grandes centros. "É um formato que pode ter a duração de um dia ou uma semana na escola. Os miúdos entram para a carrinha e, com base num baralho de cartas, retiram as informações para escrever um enredo, de seguida escrevem uma história, depois ensaiam e por fim apresentam aos restantes alunos da escola. Dentro da carrinha têm tudo o que necessitam para apresentar a sua história, desde figurinos, a adereços e cenários.” Este auditório chama-se Kind of Black Box e a oficina, Arca dos Contos em Movimento."

Tobias Monteiro, ator

