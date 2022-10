“A água é uma questão crítica para o equilíbrio do território”

É o rio abandonado que os empresários da região querem ver valorizado com um projeto de longo prazo. O rio é o Tejo e a região é a da Médio Tejo, em que o aproveitamento de recursos hídricos para a agricultura assume uma grande importância. Sobretudo em época de Plano de Recuperação e Resiliência e retoma pós-pandemia.

Criar uma espécie de “Alqueva do Tejo” foi um dos temas principais da edição desta tarde dos Encontros Fora da Caixa que teve lugar no Convento de Cristo, em Tomar, com organização da Caixa Geral de Depósitos e apoio do Expresso. Empresários de vários sectores reuniram-se para discutir perspetivos de futuro e perceber como o dinamismo local ajuda a superar o “esquecimento” a que a região foi votada.

“O problema”, explica José Núncio, presidente da Federação Nacional de Regantes de Portugal, é a perceção “que a região é autossuficiente” e que os agricultores conseguem encontrar soluções sem investimentos de grande dimensão. Algo que pode mudar numa altura em que “é possível que com o PRR, e os investimentos acoplados, se possa sustentar o crescimento nos próximos anos”, diz Paulo Macedo, presidente da comissão executiva da CGD.

A jornalista Clara de Sousa foi a moderadora de um evento que, além dos nomes já citados, contou com a presença de Carlos Pina, investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil; Joaquim Pedro Torres, diretor-geral da Valinveste; José João Guilherme, administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos; Carlos Gonçalves, CEO da Mendes Gonçalves; Luís Guilherme, administrador da Petmaxi (Grupo Zêzere); Nuno Correia, presidente do conselho de administração da Agrupalto; e, Francisco Cary, administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos. José Miguel Júdice também marcou presença para um episódio especial do programa da SIC Notícias “As Causas”, assim como Pedro Abrunhosa para uma conversa com Clara Ferreira Alves.

Conheça os principais tópicos de discussão deste Encontro Fora da Caixa

Aproveitamento de recursos

O Médio Tejo é uma das principais zonas de produção agrícola do país mas tem um problema de acesso insuficiente a recursos hídricos, apesar de o rio Tejo ser o maior da Península Ibérica

“A água é uma questão crítica para o equilíbrio do território”, lembra Joaquim Pedro Torres

Os empresários e engenheiros ambientais pedem mais investimento e projetos estruturantes que ajudem a aproveitar melhor os (muitos) recursos hídricos existentes e permitam à economia da região subir de nível

Para José Núncio também é importante “arranjar um equilíbrio” entre utilização de água e preservação ambiental

Incerteza empresarial

Os responsáveis económicos manifestaram preocupação quanto às condições económicas de longo prazo

“O que mais me preocupa neste momento é estar a navegar à vista”, confessa Nuno Correia

Apesar dos casos de sucesso da região, a incerteza a que se juntam as dificuldades deixadas pela covid provocam dificuldades no investimento e expansão

Crise política

José Miguel Júdice considera que a ameaça de crise política está a ser utilizada como “bluff” por parte do Governo

Subida de preço dos combustíveis podem prenunciar revolta da classe média

Por outro lado, recursos do Médio Tejo continuam sem merecer a atenção dúvida, na opinião do comentador

