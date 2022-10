Pandemia marca ponto de viragem na economia global

Um painel de economistas tentará, na próxima quarta-feira, traçar um cenário do que o país pode esperar em termos de recuperação económica, elencando os grandes desafios de curto e médio prazo. João Duque e Sandra Maximiano, professores no ISEG, e Filipe Santos, reitor da Católica School of Business & Economics, são os convidados de Marta Atalaya, jornalista da SIC, responsável pela moderação da conferência. Inserido no ciclo ‘Parar para Pensar’, este debate versará sobre ‘A Nova Economia’ no pós-pandemia.

Em declarações ao Expresso, os especialistas são unânimes. Portugal conta com um quadro de desafios que vão das questões mais conjunturais, como a subida de preços da energia, ao problema da falta de matérias-primas para diversos sectores e indústrias, que começa a afetar a Europa; às questões mais intrínsecas, como a baixa produtividade e o trabalho com pouco valor acrescentado, que pode colocar o país na cauda da Europa, ou a transição digital ou energética.

Ao nível dos desafios conjunturais, João Duque não tem dúvidas: “As escolhas políticas decidirão qual o caminho e determinarão o seu impacto na economia nacional, europeia e mundial”. O professor falava da incerteza sobre a posição dos grandes blocos económicos mundiais, que podem optar por quebrar ou cooperar. No primeiro, assume, “as consequências serão brutais”, e a Europa ficará ainda mais exposta e dependente de economias como a norte-americana ou a chinesa.

Olhando para o país, Sandra Maximiano destaca a produtividade como um dos desafios mais urgentes. “A desigualdade entre os países da Europa agudizou-se com a pandemia, e tenderá a aumentar mais ainda pelas diferentes velocidades de recuperação que cada um assumirá”, acredita. Para a professora, Portugal tem que apostar na criação de produtos de valor acrescentado, com mais tecnologia e inovação, que possa exportar e através dos quais possa diferenciar-se. Uma opinião partilhada por Filipe Santos que alerta para a necessidade de desenvolver medidas que promovam e dinamizem a competitividade. O responsável da Católica Business School destaca o enfraquecimento do tecido empresarial, em especial das PME, devido a problemas como a descapitalização, a inflação crescente, ou a elevada fiscalidade e peso do sector público que “abafam a economia e orientam as nossas empresas para servirem o sector público em vez de se orientarem para o mercado internacional”.

Sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), os oradores acreditam que este não será a solução para os problemas estruturais do país. “Com um valor elevado e com pouco tempo para ser executado, corremos o risco de gastar mal”, aponta Sandra Maximiano. Já Filipe Santos acredita que a junção dos anos finais do "Portugal 2020" e o foco no PRR no ciclo de 2021-2023, “abre uma janela de oportunidade para que o próximo ciclo de fundos estruturais – o Portugal 2030 – que cobre o período de 2021-2027, não tenha tanta pressão para arrancar depressa e possa ser bem pensado de forma a permitir financiar as transformações estruturais de que Portugal precisa”.

Para saber mais sobre as tendências, desafios e oportunidades, siga o debate na próxima quarta-feira, dia 20, a partir das 16h30, no Facebook do Expresso.

"Parar para Pensar: Nova economia"

O que é?

A conferência "Parar para Pensar: Nova economia" é a segunda de um ciclo de oito que junta o Expresso e a Associação Deco Proteste, com o apoio da Google, e que tem por objetivo pensar sobre temas estruturantes no pós-pandemia.

Quando, onde e a que horas?

No dia 20 de outubro, às 16h30, para assistir em direto na página de Facebook do Expresso.

Quem são os oradores?

João Duque, Professor no ISEG

Filipe Santos, Dean Catolica School of Business & Economics

Sandra Maximiano, Professora Associada ISEG

Porque é que este tema é central?

A recuperação económica no pós-pandemia coloca um conjunto de desafios ao Governo, às empresas e à sociedade em geral. O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mais conhecido por ‘bazuca’ parece ser a solução para todos os males. Mas será, na realidade, a resposta para uma aceleração rápida do crescimento económico?

Onde posso assistir?

Simples, clicando AQUI