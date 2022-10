Mais idosos, com comorbilidades e mais frágeis. Assim se pinta o retrato geral dos doentes renais crónicos em Portugal, que com a chegada da covid-19 foram obrigados a redobrar os cuidados com a sua saúde. No entanto, “os doentes em diálise nunca puderam fazer confinamentos como a população em geral”, diz ao Expresso Fernando Macário. O chief medical officer da Diaverum refere-se às cerca de três deslocações semanais que estes doentes precisam de fazer aos centros de diálise para manutenção do tratamento. Por estar mais suscetível à infeção por covid-19, este grupo de risco foi rapidamente organizados em circuitos de segurança nos centros, clínicas e hospitais, de forma a evitar o contágio com potenciais efeitos fatais. “Portugal fez um trabalho muito bom na proteção dos doentes renais crónicos”, defende Fernando Macário.

Anabela Rodrigues, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento da Diálise (CNAD), partilha a mesma opinião e faz questão de sublinhar “o profissionalismo, as competências técnico-científicas de todas as pessoas envolvidas e a responsabilidade partilhada” como fatores que contribuíram para o êxito. Os números mostram isso mesmo: o registo da incidência de covid-19 em 7,6% destes doentes é um valor abaixo da média de outros países europeus, como apontam os especialistas. A letalidade ficou fixada nos 11,2% em 2020.

Mesmo em períodos críticos da situação pandémica, nomeadamente nos picos de infeção, foi possível manter a realização de diálise e hemodiálise, apesar do número de transplantes renais ter diminuído cerca de 25% em 2020. Esta quebra deve-se, sobretudo, à sobrecarga dos serviços de cuidados intensivos, que não conseguiram garantir atendimento aos doentes covid sem reduzir os transplantes realizados. “Os dadores cadáveres precisam de estar nos cuidados intensivos e nessa altura os cuidados intensivos estavam muito ocupados”, aponta Macário. Contudo, Anabela Rodrigues e Fernando Macário indicam que a recuperação do número de transplantes está “a correr bem”.

Anabela Rodrigues, que assumiu o cargo em fevereiro de 2020, a poucas semanas do início da pandemia em Portugal, reconhece que foi “um desafio enorme” que encarou com espírito de missão. Ainda assim, e apesar das contrariedades do contexto sanitário, acredita que a reorganização dos serviços e a adaptação dos profissionais permitiu criar e implementar “um modelo de eficácia na gestão do doente renal crónico”. Para o futuro, contudo, diz ser necessário retirar lições que podem ajudar a melhorar os cuidados prestados a estes doentes. A comunicação constante entre diferentes serviços do SNS, entre hospitais e clínicas, mas também o acesso permanente a dados atualizados são, na perspetiva da presidente da CNAD, aprendizagens que devem manter-se no pós-pandemia.

Que caminhos seguir no tratamento e acompanhamento de doentes renais crónicos será um dos grandes temas do debate “Pandemia covid-19 e diálise”, integrado no ciclo Repensar a Saúde, promovido pela Anadial – Associação Nacional de Centros de Diálise com o apoio do Expresso. A mesa redonda acontece esta quinta-feira, dia 14, a partir das 11h, com transmissão em direto no Facebook do semanário.

Ao longo de 2020, em plena crise pandémica, o número de transplantes renais realizados caiu cerca de 30% (de janeiro a novembro). A redefinição de circuitos para doentes renais crónicos em diálise foi uma prioridade para os serviços de saúde, procurando evitar colocar estes doentes em risco de infeção por covid-19. Agora, passados 19 meses desde o início da pandemia, existem ainda constrangimentos na prestação de cuidados? Que ensinamentos levam os serviços e os profissionais desta crise? Que mudanças podem e devem ser implementadas no futuro, robustecendo o sistema de saúde? Estas e outras questões estarão em debate e análise durante toda a conversa desta quinta-feira.