85% dos portugueses valoriza utilização de medicamentos genéricos

Apesar da representatividade no país dos medicamentos genéricos – sem marca comercial, mas com os mesmos princípios ativos –, a quota de mercado destes fármacos em Portugal está fixada nos 49%, abaixo da média europeia. No entanto, o peso da prescrição de genéricos tem vindo a aumentar progressivamente nos últimos anos, permitindo poupanças ao Serviço Nacional de Saúde, ao sector privado e também aos doentes. Aliás, de acordo com dados da Apogen – Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares, só este ano e até à data de publicação deste artigo, os genéricos permitiram uma poupança superior a €357 milhões.

Valores como este só são possíveis pela confiança de utentes, profissionais de saúde e farmacêuticos na qualidade e eficácia destes medicamentos, que, segundo um estudo da associação com a GFK Metris, reúnem consenso em 80% dos médicos de família inquiridos. A pesquisa mostra que, apesar da utilização pela maioria dos profissionais, existe ainda cerca de um terço dos médicos de Medicina Geral e Familiar que apresenta dúvidas sobre a sua eficácia. Porém, a opinião maioritária entre os doentes (85%) é a de que a utilização destes fármacos é “positiva” ou “muito positiva”, já que lhes reconhecem a mesma qualidade dos medicamentos originadores e vendidos com marca comercial. Este resultado é, para a associação do sector, um sinal de confiança dos portugueses nestes fármacos, sujeitos às mesmas exigências pelas entidades reguladoras, como o Infarmed.

Sobre a utilização de genéricos na terapêutica, António Vaz Carneiro acredita que esta deve ser feita através de uma “decisão técnico-científica e não apenas económica”, analisando sempre o potencial benéfico e o risco de efeitos adversos que podem ter no doente. O presidente do Conselho Científico do Instituto de Saúde Baseada em Evidência exemplifica, num documento produzido sobre o tema para o Infarmed, algumas patologias em que os fármacos de primeira linha são genéricos – é o caso de doenças como osteoartrite ou hipertensão arterial essencial não complicada, por exemplo. Optar por um medicamento genérico pode, nestes casos, cumprir o efeito terapêutico desejado e poupar cerca de 50% no valor pago.

“Conseguir que estas tecnologias de saúde representem em Portugal níveis de adoção idênticos aos encontrados nos países europeus mais desenvolvidos economicamente” é, para Maria do Carmo Neves, um objetivo a atingir nos próximos anos. A presidente da Apogen diz querer aumentar o número de portugueses que opta por medicamentos genéricos de 49% para cerca de 60% até 2026, aproximando o país da quota de mercado registada na Alemanha, que ronda os 70%. “A Alemanha deve ser um exemplo”, aponta. A importância, acredita a responsável, está nos níveis de poupança que estas soluções permitem aos sistemas de saúde e aos doentes, que podem e devem ser potenciados. Em Portugal, só nos últimos dez anos, os genéricos terão permitido poupar €4,3 milhões, o equivalente a perto de dois anos de despesa do SNS com prescrição de medicamentos.

O Estudo de Perceção dos Medicamentos Genéricos em Portugal será apresentado, em detalhe, na próxima quarta-feira, dia 13, no evento Desafios Genéricos da Saúde, promovido pelo Expresso com apoio da Apogen.

