IRGAwards: António Rios de Amorim é o CEO do ano

António Rios de Amorim foi eleito CEO do ano na 33ª edição dos Investor Relations & Governance Awards (IRGA). O prémio, que foi anunciado esta quinta-feira à noite numa cerimónia em Lisboa, é promovido pela consultora Deloitte e distingue o desempenho de empresários e empresas durante o ano de 2020, neste caso, um ano atípico, marcado pela pandemia.

"Em ano de pandemia, em que a economia quase afundou, a cortiça flutuou", disse António Rios de Amorim no breve discurso de agradecimento do prémio, lembrando ao Expresso, já à margem da gala, que a empresa conseguiu enfrentar o Covid com uma redução das exportações de apenas 5%.

Ao presidente executivo da Corticeira Amorim juntam-se, na lista de vencedores das categorias que premeiam os empresários, Claúdia Falcão, da Jerónimo Martins, como melhor Investor Relations (IRO) de 2020 e Miguel Stilwell d’Andrade, da EDP, como melhor administrador financeiro (CFO) desse ano, quando ainda assumia o cargo. Hoje, Miguel Stilwell d’Andrade é CEO da EDP.

"Foi um ano muito intenso. Tivemos um ciberataque, fizemos um aumento de capital e uma das maiores aquisições em Espanha e acho que isso foi reconhecido pelos acionistas", disse Miguel Stilwell d’Andrade, também ao agradecer o prémio que ganhou pela segunda vez consecutiva.

Esta noite os IRGA distinguiram ainda Carlos Rodrigues, fundador e presidente não executivo do banco BIG, com o Lifetime Achievement Award, ou seja, um prémio que destaca uma personalidade “cuja carreira tenha tido impacto significativo no desenvolvimento do mercado de capitais”, pode ler-se no regulamento.

"Estou muito honrado com este prémio", disse Carlos Rodrigues na sua breve intervenção, mas destacando os mais de 40 anos de carreira que já soma e os dois bancos que fundou em Portugal.

Entregaram também o já habitual Transformation Award, que premeia “os projetos com um impacto significativo na transformação do negócio das empresas iniciados durante o ano de 2019 ou 2020, incluindo projetos de resposta à situação pandémica” e ainda o Sustainability Initiative Award que distingue “as iniciativas com impacto significativo na melhoria das condições do governo societário ou do mercado, visando nomeadamente atender à responsabilidade pelos impactos sociais e ambientais da atividade empresarial”, explica a Deloitte.

Nestas duas categorias venceram, respetivamente, os CTT, pela iniciativa de Apoio à Digitalização do Comércio Local em Portugal e a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) pelo seu Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo.

Veja em baixo a lista dos nomeados e vencedores:

CEO do ano

Vencedor

António Rios de Amorim, Corticeira Amorim

Nomeados

Cláudia Azevedo, Sonae SGPS (a primeira mulher nomeada nesta categoria)

João Manso Neto, EDP Renováveis.Miguel Maya, Banco Comercial Português (vencedor na edição anterior, em 2019)

Pedro Soares dos Santos, Jerónimo Martins

CFO do ano

Vencedor

Miguel Stilwell d'Andrade, EDP

Nomeados

Ana Luísa Virgínia, Jerónimo Martins

Cristina Rios de Amorim, Corticeira Amorim

Miguel Bragança, Banco Comercial Português

IRO do ano

Vencedor

Cláudia Falcão, Jerónimo Martins

Nomeados

Ana Matos, Corticeira Amorim

Bernardo Collaço, Banco Comercial Português

Miguel Viana, EDP (vencedor da edição anterior)

Transformation Award

Vencedor

CTT – “Apoio à Digitalização do Comércio Local em Portugal”

Nomeados

Fidelidade – “Programa Multicare Vitality”

Unilabs – “Covid-19 Drive-thru Network”

Sustainability Initiative Award

Vencedor

Comissão Vitivinícola Regional Alentejana – “Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo”

Nomeados

Caixa Geral de Depósitos – “Rating ESG da CGD”

Sonae – “Emissão de obrigações e refinanciamento ESG-linked”

Lifetime Achievement Award

Vencedor (não tem nomeados, é uma avaliação e escolha do júri e da Deloitte)