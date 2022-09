Bairro Feliz. Oferecer o mundo aos mais novos

Uma sala de ensaios por bairro

André Sardet, 45 anos, teve o “enorme privilégio de morar numa rua sem saída no centro da cidade de Coimbra”. Foi aí, ao longo dos seus anos formativos, que colocou em prática tudo o que aprendeu “em casa sobre o respeito pelos mais velhos”. Por exemplo, todos da sua geração carregavam “os sacos de compras aos mais velhos, já que os transportes públicos chegavam apenas ao início da rua.” Ser criativo era uma das melhores formas de escapar às dificuldades: “Foi graças a essa imaginação, espicaçada pela necessidade de brincar quase sem brinquedos, que comecei na música”, conta. Primeiro, “um amigo comprou uma guitarra, depois alguém batia nas pernas para fazer a percussão” e, mais tarde, surgiu uma “sala de ensaios improvisada na cave de casa dos pais” do músico. “Hoje, olho para trás e percebo quão importante foi para a minha adolescência e para a formação da minha personalidade. Todos nós devemos experimentar subir ao palco”, defende André Sardet. Por isso, “uma sala de ensaios é o primeiro passo para a criação de pessoas mais seguras de si, mais criativas e mais bem resolvidas”. Construam-se então “salas de ensaios comunitárias para que nos bairros as artes façam parte do quotidiano das pessoas.”

André Sardet, músico

COIMBRA

Equilíbrio entre pessoas e carros

Oferecer aos bairros mais e melhores soluções de mobilidade é fulcral para Luís Onofre, 49 anos. O designer de calçado pede, por um lado, o “aumento da largura dos passeios para que pessoas, carrinhos de bebé e cadeiras de rodas possam circular de forma harmoniosa”. Por outro, lembra a necessidade de aumentar “o número de lombas para reduzir a velocidade média dos carros na zona”. O objetivo é “que os bairros das nossas cidades, mesmo quando centrais” representem um equilíbrio entre “a circulação das pessoas e dos carros”.

Luís Onofre, designer de calçado

PORTO

Sem carros no centro

Pontevedra é vista como um exemplo na gestão urbana e as principais razões estão à vista de todos. Há cerca de 20 anos a cidade galega tomou os primeiros passos para abolir, de forma pioneira, a circulação de automóveis no centro urbano e, desde então, tem recebido inúmeros prémios internacionais e a atenção de responsáveis municipais espalhados um pouco por todo o mundo. Foram criados parques à volta de todo o casco central, que se transformou num grande passeio pedonal. Atualmente 70% dos deslocamentos no centro de Pontevedra são a pé ou de bicicleta. A última vítima mortal de um acidente de carro ou atropelamento nas ruas de Pontevedra registou-se em 2011. A cidade foi também das primeiras a impor um limite de velocidade de 30km/h que começa agora a espalhar-se pela Europa. Saiba mais sobre a cidade espanhola:

PONTEVEDRA

A escola do bairro e do mundo

“Os bons exemplos abundam”, começa por dizer Nuno Crato, 69 anos. “Mas podiam ainda ser multiplicados”, na opinião do antigo ministro da Educação. “Há escolas abertas ao mundo, em que pais e famílias visitam as bibliotecas e em que os espaços desportivos são usados pelos moradores – em períodos determinados e com regras claras, como não podia deixar de ser”, explica. “Todos temos a ganhar com uma escola mais aberta” porque “quando os pais e moradores sentem que a escola é também deles, empenham-se mais em ajudá-la, em valorizar o estudo dos jovens, em transmitir aos estudantes a sua experiência”. Para o ex-governante, “a escola do bairro é a escola das famílias e dos jovens e “é aquela que os leva para além do bairro.” Por outras palavras, “que oferece aos jovens o mundo”.

Nuno Crato, ex-ministro da Educação

LISBOA

Herbário comunitário

É na Ilha de São Miguel que vai nascer o novo Herbário Comunitário do Arquipélago dos Açores. O projeto irá retratar e aprofundar o conhecimento sobre a flora nativa e endémica dos Açores em benefício da comunidade. Trata-se de um projeto apresentado por Bruno Márquez, arquiteto e naturalista chileno, e que foi um dos nove selecionados pelo programa-piloto “Mão em Mão” do Azores 2027. Citada pela “Greensavers”, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves Açores (parceira do projeto) revela que a ideia é “fundamental” para “alargar o campo do conhecimento”, e “conhecer o território”, ou seja “quais são as suas relações ecossistémicas para poder projetar e habitar de forma mais sustentável”. Integrado na candidatura de Ponta Delgada a Capital Europeia da Cultura, o projeto terá um apoio financeiro de €1.500 e será implementado até 1 de janeiro de 2022.

AÇORES

Seguro, inclusivo e divertido

Segundo Ricardo Sousa, 42 anos, “as cidades e os bairros de hoje devem ser pensados e desenhados para serem seguros, inclusivos e divertidos”. Na opinião do administrador da Century 21 Portugal, “elevar as bases sociais e as relações pessoais tem um efeito crucial na felicidade dos residentes” e é necessário estimular um “sentimento de pertença que incentive os cidadãos a pensarem no seu bairro, não apenas como um lugar, mas como um bem comum partilhado por todos os residentes”. “Praças, parques e outros locais públicos, por exemplo, são catalisadores de novas conexões e interações sociais” e Ricardo Sousa aproveita para dar o exemplo de Viena, “onde os urbanistas estão a redesenhar alguns dos parques da cidade, com o objetivo de permitir que as jovens mulheres se sintam bem-vindas, seguras e aproveitem ao máximo os espaços públicos”. As mudanças passam por “mais bancos” e por subdividir “áreas abertas dos parques em áreas mais pequenas, entre outras alterações de design urbano”. O objetivo é fazer com que os recursos partilhados cheguem a mais pessoas e sejam um instrumento de identidade comunitária.

Ricardo Sousa, administrador da Century 21 Portugal

LISBOA

Nordhavn ou o futuro do planeamento urbano

Recorde este nome: Nordhavn. A pronúncia não será fácil mas este nome pode representar o futuro do planeamento urbano sustentável. Nordhavn é uma antiga zona de estaleiros navais nos arredores de Copenhaga que está a ser renovada há mais de dez anos e que, até 2050, contará com 40 mil habitantes e 40 mil trabalhadores nos seus escritórios. O projeto é um exemplo de sustentabilidade naquela que já é vista pela comunidade como uma das capitais mais verdes do mundo. A zona está a ser reconvertida de acordo com o princípio “cinco minutos”, que significa que qualquer serviço deve ser acessível a pé a partir de qualquer ponto no máximo de cinco minutos. O novo bairro inclui uma ferramenta que regista, em tempo real, a utilização de energias renováveis em todo o espaço do bairro, de forma a facilitar a gestão e poupança de recursos energéticos. Todos os edifícios, dos prédios à estação de metro, foram pensados especificamente para terem em conta a pegada ecológica. Até o supermercado foi equipado com um equipamento que aproveita calor do sistema de ar condicionado para o redistribuir como energia pela rede do bairro. Saiba melhor como funciona o Laboratório de Energia em Nordhavn com o vídeo em baixo.

COPENHAGA