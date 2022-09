Bairro Feliz. Locais para descobrirmos quem somos

josé fernandes

Aproveitar terrenos

José Cid, 79 anos, acredita que a melhor ideia que pode dar para melhorar a vida comunitária passa por combater o desemprego e, ao mesmo tempo, garantir que os terrenos são ocupados e aproveitados. “Deve haver nas câmaras municipais uma empresa autocne e agricola para tratar de todos os terrenos, pousios e aproveitamento agrícola dos terrenos que estão abandonados”. Como acontece, diz, “na Suíça em que não se vê um metro quadrado sem estar cultivado”. O artista destaca o possível impacto “no emprego e no trabalho” e acredita que ao “investir na recuperação de terrenos abandonados” veremos “menos fogos e ao mesmo tempo empregaremos pessoas”. Além das populações locais, será também uma oportunidade integrar “refugiados e emigrados” e “colocá-los a trabalhar, com condições de habitação e ordenado mínimo nacional.”

José Cid, cantor

MOGOFORES

Lugares para descobrirmos quem somos

josé fernandes

“Desde que abriu, em plena pandemia em 2020, a “vaga- espaço de arte e conhecimento” na zona da Calheta, em Ponta Delgada, tem sido um verdadeiro oásis de encontros”. Quem o diz é António Pedro Lopes, 40 anos, co-fundador do Tremor Festival e do Fabric Arts Festival. O espaço, da responsabilidade da associação Anda & Fala, “serve para pensar as artes e o conhecimento, atenta às dinâmicas da ilha e de quem a habita”. Trata-se, conta, de “um lugar bonito com uma bandeira arco-íris à porta. Porque é mesmo um lugar de diversidade, um safe space, pois entra quem quer, quando quiser e curiosos/as são bem-vindos. E é, “antes de tudo, um espaço comunitário onde as pessoas se juntam para se encontrarem à volta de um filme, de uma exposição, um workshop ou de uma experiência artística”. Na opinião de António Pedro Lopes “tem sido um espaço essencial em Ponta Delgada para sentir”. Com a certeza “que precisamos de mais lugares assim: lugares cuja fachada não nos indica uma utilidade/funcionalidade específica à partida, mas que entrando se descobre que podes ser quem és e que podes encontrar outras vozes e outros lugares de fala”.

António Pedro Lopes

PONTA DELGADA

Combater o impacto da poluição nas crianças

josé fernandes

Segundo um estudo do Instituto de Saúde Global de Barcelona e do Instituto Universitário de Pesquisa em Cuidados Primários Jordi Gol, as crianças que vivem em áreas com níveis elevados de poluição do ar, poluição sonora e trânsito, têm maior probabilidade de ser obesas. O trabalho foi conduzido através da análise de dados de duas mil crianças com idades compreendidas entre os nove e os 12 anos na cidade de Sabadell, na região de Barcelona. O estudo foi publicado na revista “Environment International” e mostra como a poluição a vários níveis das cidades contribui para “distúrbios hormonais e desequilíbrios metabólicos”. A isto junta-se a concentração de fatores que vão desde a frequência de consumo de fast food ou o sedentarismo, passando pela duração do sono e que são mais comuns neste tipo de cidades. 40% das crianças de Sabadell sofrem de obesidade e medidas que promovam a atividade comunitária, por exemplo, e a redução da poluição são essenciais. Além do trânsito automóvel ser um dos principais responsáveis pelas emissões poluentes para a atmosfera, a redução da poluição atmosférica poderia evitar mais de 50 mil mortes por ano em quase mil cidades europeias, de acordo com outro estudo publicado na revista científica “The Lancet Planetary Health”.

BARCELONA

Mobilidade acima da estética

getty images

A “acessibilidade” é a questão fundamental para melhorar a vida comunitária dos bairros, acredita a atleta paralímpica Carla Oliveira, 32 anos. “Antes”, relata, “vivia numa cidade sem acessos, sem rebaixamento de passeios”. Entretanto mudou-se para o Porto, onde faz a sua vida, e apesar de a cidade não ser propriamente “um exemplo”, já oferece valências que “mudaram muito” a sua rotina. É o caso do metro do Porto, onde é “superautónoma” Tudo somado, o que define um bairro é “garantir a mobilidade e a acessibilidade de todas as pessoas”, o que não é uma realidade em Portugal, de todo. Diz Carla Oliveira que “a questão estética sobrepõe-se à mobilidade” quando a realidade mostra que, cada vez mais, é possível “conjugar tudo”. Até num elemento tão simples como rampas. “Muitas vezes, as pessoas até preferem às escadas”, atira.

Carla Oliveira, atleta paralímpica de boccia

PORTO

Facebook constrói bairro

josé fernandes

240 mil metros quadrados e mais de 1500 casas. São os números que dão forma ao bairro sustentável que o Facebook está a construir para os seus trabalhadores em Menlo Park, na Califórnia. O espaço vai ter ainda apartamentos destinados a arrendamento acessível, assim como um centro de conferências, parques e jardins. O projeto arrancou em 2013 e, inicialmente, contemplava apenas 400 casas, mas entretanto foi crescendo em dimensão e em ambição ambiental com contributos dos funcionários da empresa de Mark Zuckerberg. Até final de 2021, prevê-se, serão construídos edifícios totalmente elétricos, com sistemas para recliclar água, materiais sustentáveis, alta produção de energia fotovoltaica e outras medidas ambientais. Relativamente à mobilidade, o foco desta nova comunidade estará nos passeios pedestres e nas bicicletas. Veja o vídeo para saber como será esta nova “cidade”.

CALIFÓRNIA

Atividades para a comunidade

josé fernandes

Para António Barreto, 78 anos, o conceito de bairro feliz traduz-se em pessoas e locais de encontro. “O que faz um bairro feliz são as pessoas que vivem no bairro. Mas é preciso mais comércio, mais praças públicas, jardins, mais quiosques, mais espaços de lazer e creches”, diz o sociólogo, sintetizando: “O que faz um bairro feliz é haver vida de bairro.”

António Barreto, sociólogo

LISBOA

€55 milhões para bairros comerciais digitais

josé fernandes

Prepare-se para visitar a sua mercearia local na internet. O governo quer lançar meia centena de bairros comerciais nos próximos quatro anos e conta com €55 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para fazer este investimento de natureza pública na dinamização de diferentes áreas comerciais. O plano passa por investir uma média de um €1 milhão por cada projeto e estimular o comércio local com a ajuda das novas tecnologias. E de que forma, exatamente? Através de programas que melhorem a conetividade e a infraestrutura digital local, e tomem em consideração a experiência digital do público em geral, o que também passa por apoios à integração de soluções tecnológicas de gestão de entrega de encomendas e de adoção de meios de pagamento eletrónicos. Ou seja, o objetivo é complementar o comércio local de rua com uma componente digital que replique parte da experiência e ajude os comerciantes a a modernizar o seu negócio e a aumentar as fontes de rendimento, com um impacto que se espera positivo na comodidade dos clientes.

PORTUGAL