“Turismo será um dos grandes faróis da sustentabilidade”

Antes de se dedicar à hotelaria foi durante três mandatos autarca de Óbidos, conseguindo projetar a vila além-fronteiras. Um caminho que continua a seguir com um dos hotéis mais sustentáveis do país, o Rio do Prado, capaz de aliar luxo à vertente ecológica à boleia da criatividade, “uma ferramenta ao alcance de todos”.

Quando abriu o Rio do Prado, em 2012, a sustentabilidade na hotelaria ainda não estava na ordem do dia como atualmente. Porquê apostar nesta vertente?

Como autarca considerava que o território tinha de construir no turismo uma aposta a pensar naquilo que na altura chamávamos um novo luxo: poder relaxar com arquitetura, design, numa linguagem simples, despojada... Em Óbidos, a autarquia estava a fazer esse caminho. Tínhamos uma estratégia de sustentabilidade e fazia todo o sentido que aplicasse esses princípios na minha transição para a vida empresarial. Tanto eu como a minha esposa, que tinha grande experiência num hotel clássico da vila, sempre acreditámos nesta vertente e que a viabilidade do nosso negócio passava pela identidade de um hotel verde. Também havia uma questão muito prática: a necessidade de racionalizar a gestão das operações, face à escassez de capital, porque as operações mais sustentáveis são as que têm custos mais baixos.

É também uma forma de mostrar que o luxo e a sustentabilidade não se excluem...

O novo luxo é inteligente. No futuro o turismo só será de luxo se for sustentável. Tudo o que gerar um enorme impacto ambiental é cada vez mais pejorativo. É uma estratégia que não se define por decreto, mas que a economia privada regula porque o consumidor assim o exige. Caminhamos para ser totalmente sustentáveis e queremos excluir os que ainda não perceberam esse valor. Se olharmos para as grandes tendências do turismo vemos a natureza bem como os serviços individualizados. E a nova oferta em construção é um sinal de que o sector do turismo será dentro de pouco tempo um dos grandes faróis da sustentabilidade da economia global.

O turismo é indispensável para evitar a desertificação e promover o desenvolvimento fora das grandes áreas zonas urbanas?

O turismo pode ser um polo de desenvolvimento e de grande empregabilidade. Vive muito da tecnologia do ponto de vista comercial, mas o serviço não pode ser robotizado. Se for criada boa oferta, aumenta a competitividade do interior em relação ao litoral. Não me surpreende que nos próximos anos o discurso de uma certa desgraça do interior mude para as suas grandes vantagens. Há uma nova esperança. É preciso que promotores, entidades públicas e responsáveis políticos tenham a sapiência de construir as políticas nesse sentido, atualmente com muita discriminação positiva e depois com um discurso que entusiasme e motive os promotores. E que sejam muito exigentes. Precisamos de comissões de coordenação regional e equipas de avaliadores do Turismo de Portugal preparadas sobre o que é o turismo do futuro. E neste momento não estão. Também não basta ter em conta indicadores como o número de camas ou de novos hotéis. É preciso perceber quanto vale cada quarto na economia e como estamos a valorizar a oferta. Este entendimento e esta discussão estratégica ainda estão por fazer. O país tem de ter alguma obsessão por criar mais riqueza, também no sector do turismo.

A criatividade é essencial?

É fundamental mas ela é acima de tudo uma resposta à falta de meios, de abundância, de capital, de recursos... é uma forma de inteligência, acessível a qualquer pessoa. Porque é que eu coloco grandes bibliotecas nos meus hotéis? O hóspede não vem apenas à procura de uma cama para dormir, mas de ser inspirado por alguma coisa. Temos de vender emoções. Aqui é das coisas que as pessoas mais gostam. Fizemos também uma biblioteca de plantas, abrimos uma loja, chamada biblioteca das coisas (pusemos pessoas a fazer com ferramentas que vieram da aldeia)... A hotelaria não deve estar desligada daquilo que é a realidade das pessoas.

Foi durante três mandatos presidente da Câmara de Óbidos. O que muda na forma de promover um destino no público e no privado?

Acredito que o entendimento da sustentabilidade e a questão da criatividade são duas pernas que nos fazem avançar. A promoção tem de mostrar essa capacidade de maker, de fazedor que os portugueses têm. Gostava que Portugal fosse visto como um país que está a fazer coisas incríveis, que fosse procurado pelas pessoas que querem aprender como fazemos hotéis e criamos soluções. Um país avançado, trendy, capaz de indicar os caminhos do futuro. Temos de mostrar a nossa identidade, identificar o que é mais forte e perceber o que queremos usar como grande fator de promoção.

O que falta fazer para posicionar Portugal como destino de excelência?

Pensar como salvamos e ativamos as nossas cidades. Joias como Coimbra, Évora... O que é preciso fazer? Que recursos temos de disponibilizar para que isso aconteça? Qual é a estratégia? Fazer pavilhões multiusos ou juntar meia dúzia de pessoas criativas para fazerem uma pequena revolução urbana? Tem de haver articulação entre as políticas. O Governo deve ser o grande leitor, com visão nacional, enquanto os autarcas têm a sua visão concelhia. Teremos mais sucesso na nossa promoção se conseguirmos ter uma estratégia multipolar. Em qualquer local devo ser capaz de mostrar que o que temos é fantástico com base num denominador comum: empreendedor, arrojado, corajoso. Durante 200 anos lideramos a ciência dos mares, na Escola de Sagres. Criámos o primeiro conceito de economia global. Todo esse passado deve fazer parte da nossa estratégia. Nós não fomos assim. Somos assim. A promoção do país internacionalmente é decisiva. Temos de ser mais agressivos e ajudar a economia a crescer porque o turismo é uma forma de induzir o crescimento de outros sectores de uma forma fantástica.

Quase a completar 10 anos, em 2022, o que falta fazer no Rio do Prado?

Vamos implementar uma tarifa carbónica para ajudar os hóspedes a perceber o que é uma estadia ambiental, através do benefício. Estamos a criar uma unidade para autoconsumo, vamos colocar baterias para armazenar energia dos próprios quartos e ampliar o sistema de monitorização que já temos para poder ter essa tarifa carbónica no futuro. Estamos a construir um parque de carregamento de viaturas totalmente elétrico com 90 painéis fotovoltaicos para produzir 30 kw de energia. Temos sensores nas nossas unidades que leem consumos, de água — fria, quente, reciclada —, energia elétrica — em pontos de luz, tomadas, ar condicionado — que estabelecem a pegada hídrica e carbónica do ponto de vista da energia. O sistema vai dar linhas vermelhas e os hóspedes têm a possibilidade de compensar, por exemplo, consumindo na economia local. Se o meu comportamento durante a estadia me mantiver fora da linha vermelha, vou ter direito a um prémio: descontos ou vouchers sobre a tarifa. Quando o hóspede ganhar algo com isso vai reproduzir e falar de nós. É uma espécie de marketing da sustentabilidade.

Textos originalmente publicados no Expresso de 13 de agosto de 2021