Bairro Feliz. Feiras de ciência e parques para todos

Competências pessoais

As chamadas soft skills – competências pessoais na linguagem universal do empreendedorismo – são das principais ferramentas para desenvolver ideias e ter criatividade. Miguel Pina Martins, 36 anos, empresário que fundou a Science4you, diz que os bairros portugueses podem ser locais de fomento destas competências junto dos mais jovens. “Todos nos lembramos de ver o Bart Simpson a vender limonada. É fundamental que as crianças aprendam desde pequenas a vender, isso é uma característica que lhes será mais importante no futuro”, diz o empresário, referindo outra ideia para melhorar a vida dos bairros portugueses e projetar as comunidades jovens: “Organizar feiras de ciência nos bairros porque isso estimula muito as crianças. Isto acontece bastante nos EUA, tal como organizar sessões de Show and Tell – prática de apresentar e descrever algo para uma audiência. “Essas sessões podem ser organizadas nos bairros, nas escolas. Não interessa o que apresentam, pode ser uma caneta, mas ensinar a falar para um público. Desenvolver estas competências é fundamental para daqui a 30 anos termos uma geração com competências pessoais que são a chave de um país e de um bairro.”

Miguel Pina Martins, fundador da Science4You

SEIXAL

Parque para todos

Maria Inácia Fonseca, juntamente com a irmã, trabalha na arte ancestral do figurado de barro em Estremoz, que ajudou a levar a Património Imaterial da Humanidade da Unesco. A artesão conta que mora num bairro onde construiu “uma casa há 30 anos” e em que foram pagas “infraestruturas para espaços verdes, incluíndo parques para crianças e lazer para adultos”. Por isso, não se conforma que, “passados todos estes anos, continuam espaços vazios cheios de pasto propício a fogos.” Por isso, para o seu bairro, continua “a imaginar um parque a que todos nós cidadãos temos direito. Verdes com flores e espaços para desporto ou entretenimento para crianças”, além de “mesas para convívio para os mais idosos”. Na opinião de Maria Inácia Fonseca, “se todos os bairros tivessem um espaço de lazer todos os seus habitantes das várias idades seriam mais felizes”.

Maria Inácia Fonseca, artesã, Irmãs Flores

ESTREMOZ

Limite de velocidade? 30km/h

A medida foi anunciada em Paris e pode servir de ponto de partida para uma mudança de paradigma que se alargue a outras cidades e bairros. A presidente da câmara municipal de Paris, Anne Hidalgo, apoiada pelo vice-presidente eleito pelos Verdes, David Belliard - responsável dos transportes na capital - revelou que, a partir de 30 de Agosto, todos os transportes na capital francesa vão circular a um máximo de 30 km/h. Segundo a agência “France Press”, cerca de 60% das ruas da capital francesa já estavam limitadas a 60 km/h e muitas delas passaram mesmo a faixa única e outras a vias pedonais. Por outro lado, o município promete reduzir os espaços para estacionamento e cortar 60 mil dos 140 mil lugares à superfície. “O objetivo é reduzir o espaço ocupado pelos carros”, afirma David Belliard, e tornar a cidade mais amiga do ambiente. Veja com este vídeo como calcular as emissões do seu carro:

Pais e filhos unidos pela arte

Para Bárbara Ramos Dias esta seria uma forma de tornar os bairros portugueses mais felizes. “A primeira ideia que me surge passa pela criação de ateliers, em articulação com as escolas e juntas de freguesia, grupos de teatro, dança, artes plásticas, para pais e filhos de uma comunidade”, diz a ao Expresso a psicóloga clínica, fundadora de quatro IPSS ligadas à saúde. Com cada vez menos tempo para estarem com os filhos, em virtude do trabalho e de rotinas exigentes, fica a faltar espaço para brincar: “Estimular esse lado ajuda muito nas questões de parentalidade, tantas vezes esquecidas. É preciso experimentar a vida de forma divertida e acredito que desenvolver este tipo de projetos aproxima também as comunidades”.

Bárbara Ramos Dias, psicóloga clínica

SÃO DOMINGOS DE RANA

Combater o silêncio com tecnologia

Diana Fradigano, coordenadora do projeto Nós e (A)vós, de inovação social dirigido à população da freguesia de Avelar, no município de Ansião, destaca a importância de ter proximidade com os agentes locais: farmácias e equipas de proximidade da GNR. “Uma das visitas que fizemos acompanhadas pelas autoridades foi essencial para ajudar a ganhar confiança”. Se no interior os números do isolamento são mais expressivos - com o distrito de Vila Real a concentrar o maior número de casos - dos 42.439 idosos a viver sozinhos ou em situação de vulnerabilidade nos 18 distritos do país, 767 foram sinalizados, e 857 no Porto. É a solidão da Dona Milu, que ainda assim consegue combater o silêncio com a tecnologia. Fez um curso de informática, usa telemóvel e tem redes sociais. “Uso todas, facebook, whatsapp e instagram”.

Dona Milu

ANSIÃO

Energia verde à escala global

Um consórcio internacional planeia construir o maior centro mundial de produção de energia renovável ao longo da costa sul no oeste da Austrália. Segundo a “Australian Broadcasting Corporation”, o objetivo é que a Western Green Energy Hub se estenda por 15 mil quilómetros quadrados e produza até 50 gigawatts de energia numa área que se acredita ser ideal para criar um projeto de referência mundial. Quando estiver concluída e a funcionar a máxima capacidade, o complexo poderá gerar 3,5 milhões de toneladas de hidrogénio verde e 20 milhões de amónio verde todos os anos, tanto para consumo interno como externo. O consórcio que delineou o projeto estima que o mercado de hidrogénio verde valerá $2,5 biliões (aproximadamento €2,3 biliões) até 2050.

AUSTRÁLIA

Pomares comunitários

O projeto vencedor do Orçamento Participativo 2021 do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave passa pela instalação de pomares comunitários nas zonas verdes da instituição. Com esta medida, os alunos, professores e funcionários poderão ter acesso sem custos a fruta fresca além de contribuírem para uma política de aproveitamento, regeneração e embelezamento dos espaços comuns. O trabalho de plantação vai ter como base um estudo sobre espécies de árvores de fruto características da região de Barcelos e do Minho, com a certeza que devem ser planadas várias espécies para impedir a sobrecarga dos solos.

BARCELOS