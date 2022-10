Literacia digital é “tão importante como aprender a ler”

O acesso à internet já é encarado como um direito básico de cidadania, e garantir que as pessoas são dotadas das valências necessárias para tirar partido das ferramentas que possibilita não é menos do que um desígnio prioritário. Não só como um fator decisivo de competitividade económica como também de inclusão social e até de bem-estar mental. É o (muito) que está em causa.

O contexto não podia ser mais claro para o lançamento do EUSOUDIGITAL — programa a que o Expresso se associa e cujo lançamento ocorreu esta semana na sede da Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa, e que tem como objetivo promover a literacia digital de um milhão de adultos em Portugal até ao final de 2023. De acordo com dados do Eurostat, apenas a Roménia e a Bulgária têm uma maior percentagem de população na UE que não utiliza a internet e, para suprir esse défice, a iniciativa propõe-se uma agenda ambiciosa, assente no desenvolvimento de uma rede nacional de milhares de voluntários, apoiados em mais de 1500 espaços em todo o país. “Este programa dá especial ênfase a adultos com idade compreendida entre os 45 e os 64 anos, portanto em idade ativa, nos quais se encontram cerca de 800 mil portugueses, precisamente por possuírem, tradicionalmente, uma maior necessidade de desenvolvimento das suas capacidades para a utilização da internet”, revela André de Aragão Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital.

“Fornecer as competências básicas para que as pessoas possam ter essa literacia digital” é, atualmente, “tão importante como aprender a ler ou a fazer contas”. Quem o diz é Vasco Colaço, presidente da Deco — Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que traça um paralelo entre o programa e as campanhas de alfabetização em que participou no pós-25 de Abril. É algo “muito importante, porque estamos a falar de recuperar direitos de cidadania de pessoas que, sem acesso à internet, não desfrutam de todas as condições de cidadania e liberdade”, resume.

Filipe Almeida, presidente da Portugal Inovação Social, explica que “a tecnologia é inevitável e, se é um fator de inclusão, também é um fator gritante de exclusão”, pelo que “a inovação é social quando se destina a combater desigualdades”. É aqui que entra o EUSOUDIGITAL, por permitir, na opinião da secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, “chegar às populações mais idosas, com menos recursos, e à população com deficiência”. A ambição traduz-se em ir “aos sítios onde as pessoas estão, onde se sentem confortáveis e dar-lhes oportunidade de aprender algo que antes seria difícil”.

Mobilização

“É um desafio ambicioso, mas todos os portugueses estão dispostos a ajudar”, acredita Elisabete Macieira, diretora executiva do programa, que aponta para os 75% de utilizadores de internet que, segundo um estudo da GfK, estão disponíveis para ajudar aqueles que não a sabem utilizar. A campanha de mobilização de voluntários já está em curso, sem esquecer que a iniciativa pode ser também uma forma de combater a desigualdade de género que grassa neste campo. “Temos 58% de mulheres diplomadas, mas menos de 30% em cursos tecnológicos”, lembra Luísa Ribeiro Lopes, coordenadora-geral do programa INCoDe.2030.

A tarifa social de internet, que estipula o acesso com desconto ao mundo digital dos consumidores economicamente vulneráveis, também pode ser uma arma importante, mas, apesar de já ter sido aprovada em Conselho de Ministros, ainda tem de percorrer mais etapas até ser efetivamente uma realidade. “Após esse processo, a Anacom dispõe de 60 dias após a promulgação do diploma para remeter informação sobre as condições da tarifa a aplicar para apreciação do Governo, pelo que só após recebermos estas informações estaremos em condições de definir o valor da tarifa”, explica André de Aragão Azevedo.

Panorama em números

18%

dos portugueses — dois em cada dez — nunca utilizaram a internet

€12,7

milhões (6% do PIB) foi quanto o digital representou para a economia portuguesa em 2020, segundo um estudo do Boston Consulting Group, Google e Nova SBE

16%

é a proporção de mulheres especialistas em tecnologia que compõem o mercado de trabalho em Portugal

2030

é o ano definido pela UE para que 80% dos adultos europeus tenham competências digitais básicas

Melhores frases

“Um quinto dos nossos concidadãos nunca utilizou a internet. Têm dificuldade em contactar familiares ou aceder a serviços. As tecnologias digitais vão ajudar a construir um país mais próspero e a não deixar ninguém para trás”

Pedro Siza Vieira

Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital

“Acho que é uma meta muito ambiciosa [capacitar digitalmente um milhão de adultos até 2023]. Mas se de facto conseguirmos o conjunto de mentores que está previsto, se estiverem nos pontos onde as pessoas estão, acho que é um passo exequível ”

Paulo Macedo

Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos

“As competências básicas são sempre essenciais. Portugal não se pode dar ao luxo de perder esta oportunidade ou de ficar para trás nesta revolução. O digital foi forma de sobreviver a uma época difícil”

António Leite

Vice-presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)

“Sabemos que há uma parte substancial das pessoas que hoje utilizam internet que estão disponíveis para ajudar e para ensinar alguém que não sabe usar a internet”

Alexandre Nilo Fonseca

Presidente do Movimento pela Utilização Digital Ativa (MUDA)

“Muitas vezes perguntam-me se o digital vai roubar algo. Acho que é precisamente o contrário. Dá mais tempo às pessoas. Este é um dos principais projetos de futuro na atividade turística e enquanto país”

Luís Araújo

Presidente do Turismo de Portugal

Textos originalmente publicados no Expresso de 9 de julho de 2021