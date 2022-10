Consumo mundial de energia caiu 4,5% em 2020. Foi a maior queda desde 1945

O consumo mundial de energia primária - ou seja, toda a energia disponível na natureza antes de ser transformada ou convertida - caiu 4,5% de 2019 para 2020, a maior queda desde o fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945. Os dados são do relatório Statistical Review 2021, divulgado esta quarta-feira pela petrolífera britânica BP, que explica este resultado como uma consequência direta dos confinamentos a que a pandemia obrigou.

“A combinação da pandemia e das ações tomadas para mitigar o seu impacto levou à maior recessão económica em tempos de paz e, consequentemente, criou uma volatilidade e disrupção sem paralelo nos mercados globais de energia”, diz o CEO da BP, Bernard Looney, na nota introdutória do Statistical Review.

A justificar esta descida de 4,5% na energia primária está o “colapso sem precedentes na procura de petróleo, uma consequência da imposição de confinamentos que dizimaram a procura nos transportes”, explica o mesmo responsável. De acordo com o relatório, o consumo de petróleo caiu 9,3% em 2020 face ao ano anterior, o que não só é a maior descida de sempre, mas também o suficiente para o consumo atingir o valor mais baixo desde 2011.

“O que é encorajador é que 2020 foi, também, o ano para as renováveis se destacarem na produção global de energia, registando o crescimento mais rápido de sempre”, diz Spencer Dale, economista-chefe da BP

O que também registou uma descida considerável foram as emissões de carbono provenientes da produção de energia mas, neste caso, trata-se de um efeito positivo da pandemia. De acordo com o relatório da BP, as emissões de carbono caíram 6,3%, também a maior queda desde o final da 2ª Guerra Mundial, em 1945.

0,9%

foi quanto caiu o consumo de eletricidade em 2020, uma descida ligeira, mas apenas a segunda vez que acontece desde 1985

O Statistical Review revela ainda, entre outros dados, que a procura de energias renováveis cresceu 9,7% durante o primeiro ano da pandemia, o que significa que cresceu a produção de eletricidade através deste tipo de energia e também a capacidade instalada, ou seja, o número de parques solares e eólicos que começaram a funcionar no ano passado.