Pragmático, político e empreendedor. Assim foi Alfredo da Silva na construção do império CUF

“É indispensável reconhecer que a sua cumplicidade e compromisso [de Alfredo da Silva] com as orientações da política económica do Estado Novo foram elementos cruciais e decisivos para o enquadramento da estratégia de expansão da CUF”, declarou esta tarde o economista José Luís Cardoso durante uma intervenção na Conferência Nacional, que assinala os 150 anos desde o nascimento do industrial português. Apesar de admitir uma relação próxima de Alfredo da Silva com os decisores políticos da época, nomeadamente com António de Oliveira Salazar enquanto ministro das Finanças, o especialista sublinhou que o empresário o fazia em nome da sustentabilidade económica dos seus negócios. Em meados dos anos 20 do século passado já eram muitos, mas sofriam com as dificuldades económicas que o país enfrentava. “A turbulência política, mas também económica e financeira do pós-guerra, foi geradora de efeitos que muito afetaram as empresas do Grupo CUF a partir da década de 20 e, sobretudo, a sua extensão bancária através da Casa Totta”, refere.

Foi através de correspondência trocada frequentemente com Salazar que o fundador de um dos maiores grupos nacionais pediu ajuda, sugeriu medidas políticas benéficas para os seus negócios e elogiou outras tomadas pelo Governo. “Creio que isto terá sido absolutamente decisivo para as soluções que Salazar, com o Banco de Portugal, certamente encontrou”, diz o perito. Aliás, José Luís Cardoso afirma mesmo que o apoio dado ao regime por Alfredo da Silva, em particular no transporte de armas e tropas para Franco na altura da Guerra Civil Espanhola, pode justificar a atribuição da concessão pública dos estaleiros da Rocha do Conde de Óbidos.

“Alfredo da Silva foi um hábil intérprete e gestor desta teia relacional. Conheceu e lidou com protagonistas políticos de quatro regimes diferentes – Monarquia Constitucional, I República, Ditadura Militar e Estado Novo - sem nunca deixar de vincar a sua perspetiva e a sua visão sobre as prioridades estratégicas do desenvolvimento económico português”, acredita o economista. E terá sido esta capacidade de relacionamento com o poder político que permitiu, em muitas ocasiões, fazer avançar a expansão do Grupo CUF. No entanto, apesar dos sucessos empresariais que foi conquistando, nem tudo correu da melhor forma e essas dificuldades de contexto foram, em parte, um dos pontos altos deste primeiro dia da Conferência Nacional.

O evento, organizado pelo Expresso com apoio da Fundação Amélia de Mello, decorreu esta tarde no auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e prossegue esta quarta-feira, dia 30, com uma programação rica e variada.

Empresário com visão de futuro

Marcadamente empreendedor e hábil na gestão dos negócios, Alfredo da Silva optou por construir o seu próprio império empresarial, financiado com a herança que recebeu, ao invés de assumir a gestão do património já existente na família. Apostou na participação em várias empresas nacionais, tendo expandido a sua influência ao longo dos anos. “Alfredo da Silva contribuiu para a industrialização do país, respondendo ao atraso económico português com uma série de iniciativas empresariais”, sublinhou Manuel Braga da Cruz, presidente da Comissão para as Comemorações dos 150 anos