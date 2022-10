Problemas globais “só se resolvem com mais tecnologia”

Em 40 anos muito mudou e nos próximos 40 vai continuar a mudar. Foi precisamente o futuro, tanto o mais próximo com o mais longínquo, que esteve em discussão na conferência “Uma nova Economia para o Mundo e a Humanidade”, organizada pela AESE Business School para celebrar o seu 40º aniversário, com o apoio do Expresso.

Sem nunca colocar de parte as dificuldades atuais, a nota dominante na 15ª reunião de antigos alunos da instituição foi otimismo, com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a deixar uma mensagem no final de elogio ao “percurso [da AESE] de grande qualidade e inovação na educação empresarial em Portugal” e a pedir a todos para manterem “compromissos com os outros”. Sem esquecer as dificuldades porque, como recorda a vencedora do Prémio Pessoa 2020, Elvira Fortunato “qualquer país que não aposte em ciência vai nivelar por baixo”.

O panorama económico e social português, assim como as respostas, nas mais variadas vertentes, que estão a ser dadas para o adequar ao contexto global, estiveram em destaque ao longo do dia, num evento que contou, além dos já mencionados Elvira Fortunato e Marcelo Rebelo de Sousa, com Fátima Carioca, reitora da AESE; António Pita de Abreu, presidente do Agrupamento Alumni da AESE; António Brochado Correia, presidente da PwC para Portugal, Angola e Cabo Verde; Bruno Proença, AESE; Miguel Setas, presidente da EDP Brasil; Luís Cabral, AESE e Stern NYU; Ana Isabel Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde; João Bento, presidente dos CTT; Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais; José Fonseca Pires, AESE; Daniel Susskind, Universidade de Oxford; Sanjay Podder, Global Lead for Technology Sustainability Innovation da Accenture; Elvira Fortunato, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa; Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal; Pedro Afonso, CEO da VINCI Energies Portugal; Cal Austin, Idea SprintLab Pfizer; Ricardo Reis, London School of Economics; Agostinho Abrunhosa, AESE; Rui Diniz, presidente da comissão executiva da CUF; Marco Arcelli, CEO da EP; Ana Paula Reis, cofundadora da BridgeWhat; Maria João Toscano, directora executiva na Associação Dignitude; Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal; Jordi Canals, IESE; e, José Ramalho Fontes, presidente da AESE.

Conheça as principais conclusões do evento.

Cooperação global

A pandemia é prova cabal de que só com cooperação a todos os níveis é possível ultrapassar problemas globais com implicações locais

“A pandemia é muito democrática”, defende Maria João Toscano, porque permitiu ver que só é possível proteger-nos se protegermos os outros

Transição tecnológica

A digitalização acelerou a grande velocidade ao longo deste período e as instituições que não definirem políticas estruturas neste campo correm o risco de ficar para trás

Esta transição baseia-se na utilização mais alargada de tecnologia mas também numa aposta mais concertada na investigação científica e em mais sinergias entre empresas e academia

“Há muitas profissões que não conhecemos hoje e que vão surgir no futuro”, lembra Pedro Afonso

Aposta nas competências

A transição digital implica uma aposta necessária no desenvolvimento de competências digitais, campo onde Portugal continua atrás da média europeia

“É uma realidade que precisamos de agir naquilo que são as novas competências” para “capacitar a população ativa”, acredita Paula Panarra

Papel das novas gerações