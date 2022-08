A transição digital como forma de melhorar a vida dos portugueses

"O Estado tem sido o catalisador da modernização e digitalização das pessoas", acredita Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração

"A digitalização do Estado é um caminho que não começou agora", lembra Ana Marques, membro da Estrutura de Missão Portugal Digital

"Sem a digitalização não vamos conseguir ter um Estado mais próximo, mais inteligente e mais moderno", sublinha Anabela Pedroso, secretária de Estado da Justiça

"O grande desafio é transportar a digitalização para o resto da sociedade", garante António Marques, diretor-geral do GNS

"Temos que colocar a tecnologia ao serviço dos cidadãos", defende António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

"Quanto menos fricção existir na interação entre o cidadão e o Estado, melhor", diz Carlos Moura, diretor do departamento de IT do Banco de Portugal

"O que se espera é esta parte má da burocracia possa ser minimizada com a digitalização", refere Domingos Pereira, vogal executivo da SPMS

"É fundamental que consigamos continuar a percorrer este caminho de simplificação de processos", assegura Gabriel Bastos, secretário de Estado da Segurança Social

"Se queremos ser um país desenvolvido, a digitalização é o caminho", defende Isabel Maria da Rosa, team leader da DG GROW

"Somos uma República digital", sublinha o deputado José Magalhães

"A digitalização é importante para diminuir o tempo do inquérito e da investigação", conta Luísa Proença, diretora nacional adjunta da Polícia Judiciária

"O Estado deve liderar o processo de digitalização o mais possível", garante Maria de Fátima Fonseca, secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa

"A grande vantagem da transição digital é melhorar o processo de tomada de decisão", diz Patrícia Gomes, professora adjunta do Departamento de Contabilidade e Fiscalidade na Escola Superior de Gestão do IPCA

"A digitalização tem um impacto essencial na qualidade de vida dos cidadãos", refere Pedro Viana, diretor do Departamento de Transformação Digital da AMA

"A estratégia cloud permite uma boa adoção dos serviços de digitalização", explica Teresa Girbal, vice-presidente da eSPap