Digitalização para todos. Como se faz?

"Queremos levar o projeto MUDA a um milhão de portugueses e ajudá-los a ser mais digitais", diz Alexandre Nilo, diretor executivo do MUDA

"Temos que usar a transformação digital na dimensão da qualificação dos trabalhadores e da inclusão", defende Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

"A escola deverá ser mais digital, tendo como base um novo paradigma de ensino", refere André Aragão Azevedo, secretário de estado da Transição Digital

"Dotar as pessoas de competências digitais é prepará-las para o futuro", acredita Carla Sequeira, secretária-geral da CIP

"Quando falamos em competências digitais, falamos na capacidade de resolver problemas ou pensar criticamente", exemplifica João Costa, secretário de estado Adjunto e da Educação

"Hoje, as competências digitais são centrais para algumas áreas do saber", lembra João Sobrinho Teixeira, secretário de estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

"A pandemia veio mostrar a importância da transformação digital das empresas", sublinha João Vieira Lopes, presidente do CCP

"As competências digitais que os alunos ganhem chegarão à família", assegura José Pedroso, diretor-geral da DGE

"A transição digital é um comboio que está em andamento, que todos temos que apanhar", explica Luísa Ribeiro Lopes, coordenadora do INCoDe 2030

"As empresas, para estarem presente no mercado, têm que usar plataformas digitais", diz Manuel Garcia, coordenador nacional do programa Upskill

"Ser digital significa, certamente, ser um cidadão responsável, mas há quem não o seja por falta de oportunidade", defende Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

"Esta mudança tem de ser para todos e não apenas para alguns", esclarece Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência

"Precisamos de capacitar as pessoas para as transformações digitais", lembra Miguel Cabrita, secretário de Estado do Trabalho e da Formação profissional

"Um dos pontos fundamentais para a transformação digital é o processo de ensino e de aprendizagem", diz Paulo Quaresma, vogal do conselho diretivo da FCT

"Temos que ter competências digitais para conseguir um emprego", lembra Rogério Carapuça, presidente do Fórum INCoDe 2030

"A Educação tem vindo a fazer a transição digital", assegura Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação