Acelerar a transformação sem contornar as regras. O que diz o sector bancário

O processo já estava em marcha mas a pandemia deu um empurrão que se pode revelar decisivo no sector da banca. A digitalização de processos e a afirmação de alternativas aos bancos e mecanismos tradicionais - seja nos pagamentos, nas empresas assentes em inovação tecnológicas nos serviços financeiros (as chamadas fintechs) ou nas criptomoedas, para dar alguns exemplos - tornou-se uma realidade cada vez mais inevitável e o sector procura garantir o equilíbrio possível para assegurar a estabilidade do sistema.

"Os bancos têm feito um grande esforço para se tornarem mais eficientes, pois a rentabilidade tem vindo a sofrer de forma considerável no contexto atual", explica Bruno Valério, administrador da área de Serviços Financeiros da Accenture Portugal. A consultora é a organizadora, pela quarta vez, do CEO Banking Forum, com o apoio do Expresso e da SIC Notícias, e o objetivo é discutir a evolução do sistema financeiro e o impacto da crise pandémica no sector, com um conjunto de convidados em que se destacam os CEO dos cinco principais bancos nacionais (num debate que será transmitido na antena da SIC Notícias).

"A pandemia atingiu todo o sector bancário de forma estrutural, forçando a aceleração da adoção tecnológica e progresso do modelo de negócios para uma questão de meses face ao que estava projetado ocorrer em anos", acredita Bruno Valério

O country manager para Portugal da Revolut, Ricardo Macieira, será representante de uma das faces mais visíveis das alternativas aos nomes mais estabelecidos da banca, com a certeza que embora não encarem "a banca tradicional como concorrente", as fintechs são" sem dúvida disruptores de mercado" com "o foco nas pessoas". Em 2020, por exemplo, as 30 maiores empresas nacionais neste campo captaram €275 milhões de investidores e se parece certo que a tendência aponta no sentido da subida, Ricardo Macieira lembra que é importante ter em conta o necessário cumprimento do quadro regulatório. "A regulação faz parte integrante de tudo aquilo que fazemos. É um instrumento necessário, que legitima a oferta no sector, e não deve ser encarado como um obstáculo", lembra.

Além da subida em flecha dos pagamentos digitais e contactless, da utilização de novas ferramentas de controlo de gastos e de ligação com os bancos, Bruno Valério acredita que o que "verdadeiramente mudou foi o fim do ceticismo e resistência à mudança que ainda se verificava, para uma aposta em escala da inovação baseada em tecnologia que aumenta a elasticidade na estrutura de custos e serve melhor a experiência de cliente". Como acrescenta o economista e professor na London School of Economics, Ricardo Reis, para um país "estagnado" com Portugal, a "mudança tem que ser bem vista".

3

milhões de portugueses realizaram os pagamentos e transferências através da aplicação MB Way em 2020, o que constitui um número recorde, de acordo com a SIBS

Consulte a ficha do evento.

CEO Banking Forum

O que é?

Subordinada ao tema, “Winning in the digital Economy”, a 4ª edição do CEO Banking Forum é organizada pela Accenture com o apoio do Expresso e da SIC Notícias e pretende analisar a rápida evolução do sistema financeiro e comportamento do consumidor, impulsionada pelo desenvolvimento tecnológico e influenciada pelos eventos climáticos e pandémicos

Quando, onde e a que horas?

Dia 12 de maio, quarta-feira, das 17h00 às 18h00 (Painel Inovação), através da plataforma Vimeo, e 13 de maio, quinta-feira, das 22h30 às 23h40 na antena da SIC Notícias

Quem vai estar presente?

Painel Inovação

Beatriz Freitas, presidente do Banco de Fomento

Bruno Valério, administrador da área de Serviços Financeiros da Accenture Portugal

Marta Palmeiro, cofundadora do StudentFinance

Ricardo Macieira, country manager para Portugal da Revolut

Ricardo Reis, economista

Painel CEO

João Pedro Oliveira e Costa, presidente da Cornissäo Executiva do BPI

Paulo Moita de Macedo, presidente da Cornissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos

Miguel Maya, CEO doMillenium BCP

António Ramalho, CEO do Novo Banco

Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Portugal

Porque é que este tema e este debate são centrais?

Porque a transformação tecnológica e digital que ganhou novos contornos com a crise pandémica criou condições para a reconfiguração dos modelos de negócio e impõe às organizações que encarem a necessidade de serem cada vez melhores a antecipar, acolher e capitalizar as mudanças aceleradas no mundo. As expectativas dos clientes são diferentes e o número crescente de alternativas e ferramentas digitais, sem esquecer as criptomoedas, obrigam a novas respostas. Por isso vão estar na conferência os CEO dos cinco maiores bancos portugueses

Como posso ver?