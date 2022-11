Cancro do ovário. 79% da população portuguesa admite que sabe pouco sobre esta doença

Para assinalar o Dia Mundial do Cancro do Ovário - que ocorre hoje, 8 de maio -, o Expresso, a Sic Mulher e a GSK realizaram o primeiro de dois eventos programados sobre esta temática, tendo como base um estudo nacional intitulado "O Cancro do Ovário em Portugal: conhecimento e percepções", feito pela Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO), a Sociedade Portuguesa de Ginecologia Oncológica (SPG) e a associação Movimento Cancro do Ovário e outros Cancros Ginecológicos (MOG), em parceria com a GSK. O trabalho revelou que 79% das pessoas sabem o que é o cancro do ovário, mas admite que tem pouco conhecimento sobre a doença.

"Este estudo foi muito importante porque uma coisa é termos percepções, outra coisa são os factos. E depois de vermos os resultados, tivemos a confirmação de que há muito desconhecimento entre a população portuguesa", refere Cláudia Fraga, sobrevivente de cancro do ovário, presidente da associação MOG e uma das convidadas neste primeiro programa especial, integrado no "What's Up" de Carolina Patrocínio.

"A MOG está aqui para ajudar as mulheres, dizer-lhes que devem reagir de forma positiva, evitando ficar deprimidas", esclarece a sobrevivente.

Para além de Cláudia Fraga, Mariana Malheiro, oncologista no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental e na CUF Tejo, foi a segunda convidada presente na sessão de esclarecimento dedicada a aumentar o conhecimento das mulheres relativamente a esta doença silenciosa que atinge 600 portuguesas por ano.

Para ver ou rever esta conversa basta clicar AQUI.

Conheça os principais tópicos da discussão:

Diagnóstico precoce e sobrevivência

80% das mulheres são diagnosticadas com cancro do ovário em estadios avançados. Para os especialistas, diagnosticar precocemente este cancro - para o qual não há rastreio - é o grande desafio

"Se o cancro for detetado precocemente, a taxa de sobrevivência, aos 5 anos, situa-se entre os 80% a 90%. No entanto, em estadios avançados, está entre os 15% a 30%", diz Mariana Malheiro

A importância de ouvir o corpo

84,2% das pessoas desconhece os sintomas para esta neoplasia

"Para além da falta de conhecimento, outro dos problemas do cancro do ovário é que, numa fase inicial, quase não dá sintomas", lembra Mariana Malheiro

Cláudia Fraga, enquanto sobrevivente desta doença, põe a tónica na importância das mulheres "estarem atentas ao seu corpo" e de se dirigirem ao hospital "sempre que notem que algo não está bem"

Inchaço abdominal e cansaço são os primeiros sintomas. Falta de ar, emagrecimento, náuseas são alguns dos sinais que surgem num estado mais avançado do tumor

Fatores de risco

Menopausa precoce, menarca tardia, o facto de não ter tido filhos e, em algumas mulheres, o facto de sofrerem de endometriose ( nódulos que aparecem, normalmente, no útero), assim como a componente genética são os principais fatores de risco

"Se tivermos um médico que nos siga, com regularidade, e nos conheça é mais fácil identificar quando alguma coisa não está bem", sublinha a oncologista

O estudo revelou, também, que 1 em cada 4 mulheres portuguesas não faz consultas de vigilância ginecológica de forma regular

