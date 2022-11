Tarifa social de internet e cartão do cidadão para nómadas digitais entre as medidas aprovadas para a transição digital

Foram quatro dias que permitiram pintar a imagem de um panorama digital que ganhou novos contornos ao longo do último ano e que vai continuar a tomar cada vez mais conta do dia a dia dos portugueses. Um ano após a sua implementação, o Plano de Ação para a Transição Digital foi o grande mote para o Fórum Portugal Digital, que colocou mais de 100 intervenientes a falar sobre todas as facetas da digitalização e sobre o que está a ser feito para colocar as novas tecnologias ao serviço da economia e da sociedade.

O evento, organizado pelo Portugal Digital e o INCoDe 2030 com o apoio do Expresso, culminou com o anúncio de um pacote de legislação aprovada em conselho de ministros e que reflete as metas traçadas ao longo da semana, em que o mantra mais vezes repetido foi o de "não deixar ninguém para trás". As medidas elencadas pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, vão desde à implementação de uma tarifa social de acesso à internet, à simplificação da emissão do cartão do cidadão em várias vertentes, passando pela reformulação do programa Portugal INCoDe.2030 (iniciativa Nacional em Competências Digitais e.2030).

Como explicou Pedro Siza Vieira, o objetivo é "assegurar que todos os cidadãos portugueses, independentemente da sua condição socioeconómica, têm acesso" a um plano de dados que se adeque às suas possibilidades. O cálculo e a aplicação será semelhante ao que já acontece com a água ou a eletricidade, com a tarifa a implicar um limite de tráfego de 10 GB, tendo os operadores de garantir uma velocidade de download de 30 Mbps. O objetivo é que a medida entre em vigor a 1 de julho, com o preço a ter ainda que ser definido com as operadoras, com o ministro a admitir que a tarifa pode ser aplicável a cerca de "700 mil famílias".

Pelo lado do cartão do cidadão, a palavra-chave é simplificar. Simplificar a emissão, simplificar a entrega, e simplificar a partilha de dados, ao mesmo tempo que se fortalecem os mecanismos de segurança. O Governo abre também a possibilidade de emitir cartões do cidadão para nómadas digitais estrangeiros em Portugal, para que o país possa tornar-se mais atrativo. Um conjunto de medidas que reflete as preocupações e metas expostas ao longo dos quatro dias do Fórum Portugal Digital. Conheça as principais conclusões desta última manhã.

Relação reforçada

Foi dito várias vezes durante o evento e hoje saiu reforçado. A pandemia fez acelerar várias componentes da transição digital e o objetivo é que a relação entre público e prestadores de serviços, privados e públicos, saia reforçada com as muitas alterações que aconteceram por necessidade e que prometem manter-se

Foram "alterações por força das circunstâncias, mas vieram para ficar", resume a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão

A ministra falou da necessidade de implementar "instrumentos regulatórios para comprometer a administração pública" a uma maior transparência e defende que os passos mais importantes estão a ser dados

Sem esquecer que é "importante que a transição digital seja justa. Não podemos esquecer que continuam a haver muitas pessoas a ir aos serviços de finanças, por exemplo", lembra António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais. Ou seja, a dimensão imaterial da digitalização nunca pode abandonar a material

Cidades inteligentes

As smart cities saíram reforçadas ao longo do último ano, com a pandemia a mostrar que as cidades com mecanismos digitais mais sólidos e melhores protocolos de recolha e acesso a dados foram aquelas que lidaram melhor com a crise de saúde pública

"Não se podem tomar boas decisões sem boas informações", acrescenta José Manuel Fonseca (UNINOVA)

O processo de digitalização das cidades é para continuar e, como afirma Miguel Neto (Nova IMS), é essencial "tirar partido da transformação digital que vai alimentar" as smart cities

Aproximar a transição

"Face às exigências da sociedade para a transição digital, temos que dar passos mais rápidos para responder a essas legítimas expectativas", defende o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos

Ao longo do Fórum Portugal Digital, foi notório que as grandes metas da transição digital passam por provocar mudanças na economia de forma a aumentar a competitividade e esbater diferenças sociais e de género

Elementos disruptivos como o 5G, a internet das coisas ou a inteligência artificial vão também permitir à digitalização ganhar uma dimensão que vai além das comunicações e da acessibilidade

Todos os intervenientes assumem que ainda há muito por fazer. Agora é acompanhar para perceber se as medidas e metas são adequadas

